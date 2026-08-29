¿Cuánto vas a pagar este mes? La escala completa del Monotributo para septiembre que confirmó ARCA

Si sos pequeño contribuyente y querés saber cuánto tenés que abonar o hasta cuánto podés facturar este mes, el organismo recaudador dejó firme la escala vigente.

Durante septiembre de 2026, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantendrá los mismos valores mensuales que rigen desde agosto, tras aplicar el ajuste del 16,8% por la inflación del primer semestre.

La escala de cuotas que deberán abonar los contribuyentes

El importe mensual varía según la categoría asignada y, desde el escalón C, cambia si la actividad es prestación de servicios o venta de bienes:

Categorías iniciales: la Categoría A abona $49.527,18 , mientras que la Categoría B se ubica en $56.379,08 para ambas actividades.

la abona , mientras que la se ubica en para ambas actividades. Categorías medias: la Categoría C paga $66.020,12 en servicios y $64.530,58 en bienes . En la Categoría D , la cuota escala a $84.612,93 en servicios y $82.564,81 en bienes .

la paga y . En la , la cuota escala a y . Categorías altas: la Categoría H abonará $522.706,68 en servicios y $317.895,01 en bienes, mientras que la Categoría K alcanza los $1.614.446,04 para servicios y $702.103,24 para venta de cosas muebles.

Los nuevos topes de facturación anual autorizados

Para evitar la exclusión directa del régimen simplificado, los límites de ingresos brutos acumulados vigentes para septiembre establecen techos concretos:

Límites para los escalones bajos: la Categoría A permite facturar hasta $12.009.410,45 , la Categoría B llega a $17.595.182,74 y la Categoría C asciende a $24.670.494,31 .

la permite facturar hasta , la llega a y la asciende a . Topes intermedios: la Categoría D fija su máximo en $30.628.651,43 y la Categoría F permite ingresos hasta $45.151.659,41 .

la fija su máximo en y la permite ingresos hasta . Techos máximos: la Categoría H permite facturar hasta $81.924.660,37, alcanzando en la Categoría K el tope definitivo de $126.610.838,75.

Parámetros de alquileres y consumo de energía eléctrica

Sostener la condición de monotributista no depende únicamente de las facturas emitidas, sino también del control sobre la infraestructura del negocio:

Límites de alquileres devengados: van desde $2.792.886,15 anuales para las categorías A y B, hasta un tope máximo de $8.378.658,45 para las escalas H a K.

van desde para las categorías A y B, hasta un tope máximo de para las escalas H a K. Consumo eléctrico anual: arranca en 3.300 Kwh para la Categoría A y se topea en 20.000 Kwh a partir de la Categoría G.

arranca en para la Categoría A y se topea en a partir de la Categoría G. Superficie afectada: los locales pueden abarcar desde 30 metros cuadrados en la escala inicial hasta un límite máximo de 200 metros cuadrados en las categorías superiores.

El precio unitario y las causas de exclusión del régimen

Otro dato fundamental a vigilar en el comercio de bienes es el precio unitario de venta, cuyo valor máximo permitido se fijó en $716.840,77.

Si un contribuyente supera los parámetros de la Categoría K o excede el límite de venta por producto, ARCA procederá a darlo de baja del monotributo y exigirá su inscripción en el Régimen General.