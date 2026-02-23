Casi un siglo brillando: el cumpleaños 99 de Mirta Legrand

Este 23 de febrero, la gran Mirta Legrand celebra 99 años de vida, y la Argentina la aplaude de pie. Ícono absoluto de la televisión, protagonista de la época dorada del cine y figura central del espectáculo nacional, la “Chiqui” atraviesa generaciones con una vigencia que asombra.

Con casi ocho décadas de trayectoria, Mirta no solo hizo historia: la vivió en primera persona.

De estrella de cine a reina de los almuerzos

Antes de convertirse en la conductora más emblemática del país, brilló en el cine argentino, trabajando con estudios como Argentina Sono Film durante la época dorada.

Pero fue la televisión la que la volvió eterna. Desde 1968 conduce su histórico programa, Almorzando con Mirtha Legrand, un clásico que marcó la cultura popular argentina. Presidentes, artistas internacionales, deportistas, científicos y figuras polémicas pasaron por su mesa.

Su estilo frontal, sus preguntas sin rodeos y su elegancia inconfundible la transformaron en una entrevistadora respetada —y muchas veces temida—.

99 años atravesando la historia

La vida de Mirta es también un recorrido por los grandes acontecimientos del siglo XX y XXI.

Los Papas que vio asumir

Desde Pío XI hasta el actual pontífice León XIV, elegido tras el fallecimiento de Francisco, Mirta fue contemporánea de 9 Papas.

Presidentes argentinos

A lo largo de su vida atravesó más de 20 presidencias en Argentina, desde Agustín Pedro Justo en la década del 30 hasta el actual mandatario Javier Milei. Gobiernos democráticos, dictaduras, crisis económicas, recuperaciones y transformaciones sociales desfilaron mientras ella seguía firme frente a cámara.

Presidentes de Estados Unidos

Desde Franklin D. Roosevelt hasta Joe Biden, más de una docena de líderes norteamericanos ejercieron su mandato mientras Mirta continuaba vigente en la pantalla argentina.

Vigencia, carácter y legado

A los 99 años, Mirta Legrand sigue activa, opinando y participando de la vida pública. Supo adaptarse a cada época: del blanco y negro al streaming, de la televisión clásica a las redes sociales.

Su famosa frase “Como te ven, te tratan” quedó grabada en la memoria colectiva, al igual que su estilo elegante, su disciplina profesional y su amor por el trabajo.

Un símbolo nacional

Mirta Legrand no es solo una conductora: es parte de la identidad cultural argentina. Su mesa fue escenario de debates históricos, anuncios políticos y momentos inolvidables del espectáculo.

Hoy, al cumplir 99 años, la “Chiqui” demuestra que la pasión, la constancia y el talento pueden convertir una carrera en leyenda.