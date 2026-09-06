Una ciudad bonaerense se prepara para una fiesta que reunió a 26. 000 personas: habrá un día con entrada gratis

Una de las fiestas populares más convocantes de la Provincia de Buenos Aires ya inició la cuenta regresiva. Durante tres días, productores, músicos, artesanos y visitantes volverán a reunirse alrededor de un producto que se convirtió en símbolo de una ciudad bonaerense.

El antecedente explica la expectativa: en la edición anterior llegaron más de 26.000 visitantes, se llenaron hoteles y alojamientos temporarios y el movimiento económico fue estimado en unos $370 millones.

Este año, además, la programación suma artistas de alcance nacional y una jornada completa en la que se podrá ingresar sin pagar entrada.

Mercedes vuelve a celebrar la Fiesta Nacional del Salame Quintero

La protagonista es Mercedes, que realizará la 51ª Fiesta Nacional del Salame Quintero los días viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de septiembre en el Parque Municipal Independencia.

El Municipio informó que el predio volverá a reunir productores de salame, puestos gastronómicos, artesanos, emprendedores y diferentes espacios recreativos.

La información oficial y la boletería están disponibles en el sitio de la Fiesta Nacional del Salame Quintero.

Qué día se puede entrar gratis

La jornada del viernes 11 tendrá entrada gratuita. Ese día, además, uno de los nombres principales del escenario será Antonio Ríos.

Para sábado y domingo habrá entradas pagas:

Día Entrada en puerta Viernes 11 Gratis Sábado 12 $10.000 Domingo 13 $8.000 Jubilados sábado y domingo $5.000 Personas con CUD Gratis

La organización también informó venta anticipada online y promociones específicas, por lo que conviene revisar el sitio oficial antes de viajar.

Los Palmeras, Antonio Ríos y Los Fronterizos

El viernes tendrá como figura destacada a Antonio Ríos, mientras que el sábado el show central será de Los Palmeras.

El domingo, después de la tradicional premiación a productores, el cierre musical estará encabezado por Los Fronterizos.

La grilla se completa con numerosos artistas locales y regionales, además de espacios de música, peñas y propuestas para chicos.

Por qué la fiesta mueve tanto dinero en Mercedes

La Municipalidad informó que la edición de 2025 generó un impacto económico estimado en $370 millones.

Participaron aproximadamente 290 trabajadores y miembros de cooperativas, más de 35 agrupaciones artísticas y 319 puestos entre productores de salame, gastronomía, artesanías y comercios.

La llegada de más de 26.000 visitantes también provocó ocupación hotelera y una fuerte demanda de alquileres temporarios.

Ese movimiento explica por qué el evento dejó de ser únicamente una fiesta gastronómica y se transformó en una herramienta importante para el turismo y la economía local.

Qué se puede hacer además de ver los recitales

El salame quintero seguirá siendo el protagonista. Habrá degustaciones, productos regionales, picadas, quesos artesanales y espacios dedicados a los elaboradores locales.

También se anunciaron:

patio gastronómico;

artesanos y emprendedores;

patio de peñas;

actividades infantiles;

espacio matero;

y propuestas turísticas para recorrer Mercedes.

INFOZONA tiene publicada una guía completa con horarios, entradas y programación de la Fiesta del Salame Quintero 2026.

Cómo llegar

Mercedes se encuentra a unos 100 kilómetros de CABA por Ruta Nacional 5. La fiesta se realiza en el Parque Municipal Independencia, en avenida 29 y calle 70.

El próximo fin de semana, la ciudad volverá a poner a prueba una convocatoria que el año pasado multiplicó varias veces su población habitual durante los días de celebración.