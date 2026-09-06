El “Súper Niño” se fortalece y NOAA eleva la posibilidad de un evento histórico: qué puede pasar en Provincia

El fenómeno El Niño 2026 acaba de sumar una señal que cambia la dimensión del escenario climático para los próximos meses. El calentamiento del océano Pacífico continúa avanzando y las proyecciones internacionales empiezan a mostrar probabilidades mucho más altas de un episodio de intensidad excepcional.

La novedad llega justo cuando la Provincia de Buenos Aires entra en la primavera meteorológica, un período en el que naturalmente aumenta la frecuencia de lluvias y tormentas. Por eso, lo que ocurra en el Pacífico durante septiembre y octubre será seguido especialmente de cerca.

La expresión “Súper Niño” no es una categoría meteorológica oficial, pero suele utilizarse para describir informalmente los eventos más intensos. Y la última actualización de NOAA muestra que ese escenario dejó de ser una posibilidad marginal.

Qué cambió en la última proyección de NOAA

El Climate Prediction Center de Estados Unidos mantiene vigente una advertencia de El Niño y considera que el fenómeno continuará fortaleciéndose durante los próximos meses.

El dato más llamativo aparece para el trimestre octubre-noviembre-diciembre de 2026: NOAA estima una probabilidad del 69% de que el evento alcance una intensidad capaz de superar los episodios registrados desde 1950 bajo el indicador utilizado actualmente por el organismo.

Además, existe una probabilidad superior al 90% de que El Niño alcance una categoría muy fuerte durante el período comprendido entre el otoño y el invierno del Hemisferio Norte, que coincide con la primavera y el verano en Argentina.

La actualización completa puede consultarse en el informe oficial del Climate Prediction Center de NOAA.

Las anomalías cálidas del Pacífico son una de las principales variables utilizadas para monitorear El Niño. Fuente: NOAA.

El Pacífico ya muestra un calentamiento muy marcado

Las mediciones de agosto muestran que la región Niño 3.4 alcanzó una anomalía cercana a +1,9 °C, mientras que otros sectores del Pacífico ecuatorial registraron valores todavía superiores.

Esto no significa que automáticamente vaya a producirse una inundación o una tormenta extrema en Argentina. El Niño modifica las probabilidades climáticas a gran escala, pero no permite anticipar con meses de precisión dónde caerá una tormenta concreta.

Lo que sí cambia es el contexto general: un Niño fuerte suele favorecer una mayor disponibilidad de humedad y condiciones más propicias para lluvias en el sudeste de Sudamérica durante determinadas etapas del año.

Qué puede significar para la Provincia de Buenos Aires

En la Provincia, el principal punto de atención estará sobre las precipitaciones de primavera y verano. El pronóstico estacional del SMN ya mostró sectores bonaerenses con mayores probabilidades de lluvias normales a superiores a las habituales.

Esto obliga a seguir especialmente:

el noroeste bonaerense y las zonas agrícolas con antecedentes de anegamientos;

la cuenca del río Salado;

el sudoeste y sudeste provincial;

sectores ribereños del norte bonaerense;

y áreas urbanas con problemas recurrentes de drenaje.

INFOZONA ya reunió en una guía específica las zonas de la Provincia con mayor exposición ante un Súper Niño y los principales riesgos para ciudades y áreas rurales.

¿Va a llover más durante toda la primavera?

No necesariamente. Un trimestre con lluvias superiores a las normales puede contener períodos secos y, al mismo tiempo, episodios de precipitaciones muy intensas concentradas en pocos días.

Por eso los pronósticos estacionales deben interpretarse como tendencias y no como un pronóstico diario.

El último panorama del SMN para la primavera bonaerense también anticipa diferencias importantes según la zona de la Provincia.

La próxima fecha que puede volver a cambiar el escenario

NOAA publicará su próxima discusión diagnóstica de El Niño el 10 de septiembre. Esa actualización incorporará las observaciones más recientes del océano y la atmósfera y permitirá saber si la probabilidad de un evento excepcional continúa aumentando.

Hasta entonces, lo concreto es que El Niño ya está activo, continúa fortaleciéndose y los modelos le asignan una probabilidad considerable de ubicarse entre los eventos más intensos de las últimas décadas.