El calendario de diciembre ofrece una última oportunidad de organizar una escapada antes de las fiestas. El próximo descanso de alcance nacional cae un martes y la jornada anterior aparece señalada como una fecha especial para promover el turismo.

Eso hizo que muchos trabajadores comenzaran a consultar si podrán disponer de cuatro días consecutivos para descansar o si deberán presentarse en sus empleos durante una parte de ese período.

La respuesta no depende solamente de que el día esté marcado en rojo en un calendario. La legislación distingue dos categorías que tienen consecuencias diferentes sobre la obligación de trabajar y la forma de liquidar el sueldo.

Qué pasa el lunes 7 de diciembre de 2026

La Resolución 164/2025 de Jefatura de Gabinete estableció el lunes 7 de diciembre como día no laborable con fines turísticos. El martes 8, Día de la Inmaculada Concepción de María, es feriado nacional inamovible.

Esto significa que la situación del lunes no es idéntica a la del martes. Para los trabajadores alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo, el artículo 167 establece que la prestación de servicios durante un día no laborable depende de la decisión del empleador, salvo los sectores sujetos a excepciones reglamentarias.

Si la empresa decide mantener su actividad ese lunes, el trabajador debe cumplir las obligaciones laborales que correspondan. Si decide no trabajar, la jornada se abona según las reglas previstas por la ley.

Cuánto se cobra si hay que trabajar el 7 y el 8

Los artículos 166 y 167 de la Ley 20.744 establecen la diferencia general:

Fecha Tipo de jornada Si se trabaja Lunes 7 Día no laborable turístico Remuneración simple Martes 8 Feriado nacional Remuneración habitual más otra igual

La liquidación concreta debe contemplar el régimen laboral, el convenio colectivo aplicable y las condiciones legales para cada trabajador. Los convenios pueden reconocer beneficios adicionales.

Quiénes podrán disfrutar cuatro días consecutivos

Quienes habitualmente descansan los sábados y domingos y no deban prestar servicios el lunes 7 podrán unir esas jornadas con el feriado del martes 8. Así se conforma un período de descanso del sábado 5 al martes 8 inclusive.

En el sector público y en actividades reguladas de manera especial, conviene consultar el calendario de cada organismo o establecimiento. No todos los trabajadores están comprendidos por las mismas reglas de la Ley de Contrato de Trabajo.

Para evitar sorpresas antes de reservar un alojamiento o pasaje, confirmá cómo funcionará tu lugar de trabajo. El calendario general está disponible en el sitio oficial de feriados nacionales. El descanso de cuatro días es una posibilidad, no una licencia automática para todos los argentinos.