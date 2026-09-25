Una ciudad bonaerense tendrá un gran desfile tradicionalista este domingo

El domingo 27 una ciudad bonaerense volverá a llenarse de ponchos, caballos, banderas y agrupaciones criollas en una jornada que recupera una tradición histórica, pero con un esquema mucho más controlado que en años anteriores.

La propuesta será gratuita y comenzará desde temprano. Se trata de “Luján es Tradición 2026”, el desfile tradicionalista que homenajea a la primera peregrinación a caballo al Santuario de Nuestra Señora de Luján.

A qué hora empieza y por dónde pasará el desfile

La concentración comenzará a las 8:30 en las inmediaciones del establecimiento Virgen Gaucha. A las 9:30 está previsto el acto oficial y, después de las presentaciones de cuerpos de baile, el Pericón Nacional y la bendición de banderines, llegará el momento central.

El Desfile Tradicionalista comenzará a las 10:15 con la participación de agrupaciones tradicionalistas y círculos criollos. El cierre está previsto alrededor de las 14.

La actividad se desarrollará principalmente sobre la avenida Nuestra Señora de Luján y forma parte de la agenda turística bonaerense con entrada gratuita.

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Este año habrá controles especiales para los caballos

La participación equina estará limitada a los grupos organizados que formen parte oficialmente del desfile. El Municipio de Luján mantiene prohibida la circulación informal de carros tirados a caballo y jinetes que no estén incorporados al esquema autorizado.

Para el ingreso de animales habrá corredores seguros y controles veterinarios. Se verificarán las inscripciones de las agrupaciones y los certificados sanitarios correspondientes.

El operativo incluirá personal de la Policía Bonaerense, Policía Vial, Comando de Patrulla Rural, Gendarmería, Agencia Nacional de Seguridad Vial, SENASA y distintas áreas municipales.

Qué cambia para quienes lleguen en colectivo

El evento también obligará a reorganizar el transporte. Desde las 00:00 del domingo y hasta que finalice el desfile, la terminal de ómnibus será trasladada provisoriamente a la avenida Humberto entre Pellegrini y Dr. Real.

Los colectivos de larga distancia tendrán un punto diferente de salida, en avenida Beschtedt entre Pellegrini y Zitarrosa. Quienes viajen ese día deberían tener en cuenta estas modificaciones antes de llegar.

El cronograma completo y las disposiciones del operativo pueden consultarse en el sitio oficial del Municipio de Luján.

La jornada puede seguir después del desfile

Para quienes quieran aprovechar el viaje y quedarse durante la tarde, la ciudad sumará otra actividad desde las 17: una nueva edición de la Peatonal Gastronómica.

La propuesta incluye más de 20 locales gastronómicos, artistas en vivo, feria de artesanos, ballets folclóricos y otras actividades en el centro. Así, el domingo puede transformarse en una salida de jornada completa, con tradición por la mañana y gastronomía durante la tarde.

También puede revisarse la guía de la Peatonal Gastronómica de Luján y sus propuestas.