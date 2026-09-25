El domingo cambia el tiempo en parte de la provincia: dónde podrían llegar lluvias y tormentas

El primer fin de semana completo de la primavera tendrá dos caras en la Provincia de Buenos Aires. El sábado aparece bastante estable en buena parte del territorio, pero para el domingo los pronósticos muestran un aumento de la inestabilidad en varias ciudades.

La diferencia entre regiones será importante. Mientras algunos puntos tendrán lluvias y tormentas, otros podrían atravesar el domingo con nubosidad pero sin precipitaciones significativas. Por eso, quienes estén organizando una salida o viaje conviene que miren el pronóstico de su destino concreto.

Dónde aparecen lluvias y tormentas para el domingo

La actualización de este viernes de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata marca uno de los escenarios más inestables en La Plata. Para el domingo 27 prevé cielo parcialmente nublado a cubierto, con 40% a 70% de probabilidad de lluvias y tormentas aisladas durante todo el día.

También se esperan vientos moderados del este y ráfagas de 40 a 50 km/h, por lo que las condiciones pueden sentirse especialmente en actividades al aire libre.

En Junín, el pronóstico es más directo: la UNLP anticipa lluvias y tormentas durante el domingo, con viento moderado del este.

Para Tandil también aparece un deterioro durante el domingo, con posibilidad de lluvias y tormentas aisladas y ambiente entre fresco y templado.

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Qué zonas tendrían un domingo más estable

No toda la Provincia tendría el mismo panorama. Para Mar del Plata, la actualización de la UNLP prevé cielo parcialmente nublado durante el domingo, con viento moderado del noreste y sin lluvias relevantes en esa jornada.

Algo similar ocurre en Bahía Blanca: el domingo aparece algo nublado y con viento leve del noreste. En ese sector, la inestabilidad más marcada recién se desplazaría al lunes, cuando sí aumenta la probabilidad de lluvias y tormentas durante la madrugada y la mañana.

Cómo viene el sábado antes del cambio

El sábado 26 será, en general, la mejor ventana para actividades al aire libre en varias de las ciudades relevadas. La Plata tendrá cielo ligeramente nublado, Mar del Plata condiciones entre despejadas y parcialmente nubladas, y Tandil un panorama entre parcialmente nublado y algo nublado.

En La Plata aparece un dato a seguir hacia la noche: el viento del este podría dejar ráfagas de 40 a 50 km/h, anticipando el cambio que se profundizaría durante el domingo.

Por qué el pronóstico puede cambiar antes del domingo

Los pronósticos de tormentas a 48 horas todavía pueden modificar horarios, intensidad y ubicación. Por eso, esta información funciona como una referencia para organizar el fin de semana, pero conviene volver a revisar las actualizaciones durante el sábado.

El seguimiento regional de la UNLP puede consultarse en su pronóstico meteorológico oficial.

El escenario encaja además con una primavera que llega bajo condiciones más húmedas en parte de la Provincia. Para entender el panorama de fondo, también puede consultarse qué zonas bonaerenses podrían recibir más lluvias durante la primavera de 2026.