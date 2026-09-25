Alerta por El Niño: la Provincia refuerza la prevención ante probables inundaciones

La Provincia de Buenos Aires reforzó las tareas de prevención y monitoreo hídrico en distintos sectores de la cuenca del río Salado ante la posibilidad de que se produzcan eventos climáticos de importancia durante los próximos meses, especialmente frente a los escenarios asociados al fenómeno de El Niño.

Las acciones forman parte del Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático y contemplan reuniones con municipios, reactivación de los Comités de Cuenca, incorporación de tecnología y planificación de medidas destinadas a anticipar posibles situaciones de excedentes hídricos, anegamientos e inundaciones.

Una de las últimas reuniones se desarrolló en América, partido de Rivadavia, donde sesionó la mesa ejecutiva de la Subregión A4 del río Salado. El encuentro fue encabezado por el subsecretario de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez, y el presidente de la Autoridad del Agua (ADA), Damián Costamagna, junto con intendentes y funcionarios de los municipios involucrados.

Durante la jornada se analizaron las condiciones de la región y las medidas que deberán coordinarse frente a eventuales escenarios hidrometeorológicos vinculados con El Niño. También se presentó el esquema de nuevas Estaciones de Monitoreo Automático, que formarán parte del Sistema Inteligente de Monitoreo para la Prevención y Análisis del Riesgo Hidrometeorológico (SIMPARH).

Este sistema permitirá obtener información para realizar un seguimiento más preciso de las condiciones hídricas y mejorar la capacidad de anticipación y respuesta. Paralelamente, continúa fortaleciéndose la Red Hidrométrica Provincial, mientras se realizan mediciones y se elaboran informes periódicos sobre humedad, precipitaciones y mapas de peligrosidad.

La estrategia no se limita exclusivamente a la cuenca del Salado. La Provincia informó que fueron reactivados diferentes comités correspondientes a las subregiones A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4 y C del río Salado, además de los correspondientes a los ríos Arrecifes y Areco, Sauce Grande, Tuyú Mar y Campo y Arroyo de la Cruz. Las acciones alcanzan actualmente a 89 municipios bonaerenses.

Otro de los puntos abordados es la situación de las obras hidráulicas existentes en los municipios. La Autoridad del Agua firmó convenios con Rivadavia, General Villegas, Pellegrini, Tres Lomas y Salliqueló para avanzar en la detección y verificación de intervenciones hidráulicas que no cuentan con autorización.

Además, se trabaja en un programa destinado a regularizar aquellas obras municipales que, aun sin haber completado previamente los procedimientos correspondientes, demostraron tener un funcionamiento favorable para el escurrimiento y manejo de los excedentes de agua.

Las reuniones se producen en momentos en que la Provincia mantiene especial atención sobre la evolución climática. El Ministerio de Infraestructura viene desarrollando desde agosto encuentros en diferentes puntos del territorio para coordinar medidas preventivas y preparar a los municipios frente a posibles episodios de lluvias intensas y excesos hídricos.

En paralelo, continúan las intervenciones estructurales sobre la cuenca del río Salado, una de las regiones hídricas más extensas de la provincia. El Plan Maestro Integral comprende una cuenca de aproximadamente 170.000 kilómetros cuadrados, equivalente al 55% del territorio bonaerense, y alcanza a 59 municipios y a más de 1,5 millones de habitantes.

Con este esquema, la Provincia busca combinar monitoreo permanente, obras hidráulicas, mantenimiento de cursos de agua y coordinación con los municipios, con el objetivo de anticiparse a escenarios críticos y reducir las consecuencias que los eventos climáticos extremos pueden provocar tanto en las poblaciones como en las zonas productivas bonaerenses.