Luján: desde el martes cierran accesos y habrá caminatas de más de 7 kilómetros

El operativo por la misa del Papa cambia la circulación desde el martes al mediodía. Qué rutas tendrán controles, dónde dejar el auto y cuánto habrá que caminar.

Por Ignacio Hernández
Operativo vial con conos y vehículos en una ruta, imagen temática

Quienes tengan previsto viajar a Luján para participar de la misa del papa León XIV deberán organizar el traslado antes del martes. El operativo especial modifica los ingresos a la ciudad y obliga a dejar el vehículo en estacionamientos periféricos para continuar a pie o en los transportes habilitados.

La Municipalidad difundió un esquema de accesos que alcanza tanto a quienes llegan desde el AMBA como a los peregrinos del interior bonaerense. La medida principal comienza el martes 10 de noviembre a las 12:00.

Qué cambia desde el martes al mediodía

A partir de las 12:00 del martes, los puntos de control sobre las rutas de ingreso restringirán el tránsito vehicular hacia el área afectada por el operativo. La información municipal advierte que en esos controles no será posible retroceder, por lo que recomienda prever provisiones y seguir las indicaciones del personal.

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Las restricciones comprenden los accesos desde las rutas nacionales 5 y 7 y las provinciales 6, 47 y 192. El ingreso previo al inicio de los cortes se realiza con normalidad, según la información oficial.

Ver también: Luján se prepara para recibir al Papa: horarios y recomendaciones.

Dónde estacionar y cuánto habrá que caminar

Los estacionamientos habilitados se ubican en sectores periféricos, incluidos Cortínez, Open Door y Jáuregui. Desde allí habrá servicios de transporte público hacia el centro de Luján, aunque su disponibilidad dependerá de la organización del operativo.

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Para quienes continúen caminando, las distancias de referencia publicadas por el municipio son las siguientes:

  • Ruta nacional 5: aproximadamente 5 kilómetros.
  • Rutas provinciales 6 y 47: alrededor de 6 kilómetros.
  • Ruta provincial 192: unos 7 kilómetros.
  • Autovía 7: aproximadamente 7,3 kilómetros.
  • Ferrocarril Sarmiento: recorrido peatonal estimado de 3,3 kilómetros desde el punto de control.

Son referencias para planificar el desplazamiento y pueden cambiar según el sector de ingreso y las instrucciones de seguridad. Quienes viajen con personas mayores, niños o movilidad reducida deberían consultar las alternativas de accesibilidad antes de salir.

Cuándo será la misa del Papa en Luján

La celebración está prevista para el miércoles 11 de noviembre a las 10:00, en Plaza Belgrano, frente a la Basílica. La vigilia y el festival comenzarán el martes desde las 18:00 en el Parque San Martín, mientras que los patios habilitados para asistentes abrirán a partir de las 16:00 por orden de llegada.

El acceso a la zona más próxima a la celebración tendrá sectores con invitación. También habrá pantallas gigantes en otros puntos de la ciudad.

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La información actualizada sobre cortes y estacionamientos se encuentra en el sitio oficial del Municipio de Luján. Para horarios de la celebración y accesibilidad, está disponible la agenda oficial provincial.

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