Luján se prepara para recibir al papa: horarios, accesos y recomendaciones para los peregrinos

La provincia de Buenos Aires se prepara para recibir uno de los acontecimientos religiosos más importantes de las últimas décadas. El próximo miércoles 11 de noviembre, el papa León XIV visitará la ciudad de Luján, donde presidirá una multitudinaria celebración frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, patrona de la Argentina.

Ante la expectativa de recibir a más de un millón de peregrinos provenientes de distintos puntos del país, el Gobierno bonaerense y la Municipalidad de Luján preparan un amplio operativo de seguridad, tránsito, asistencia sanitaria y organización de los accesos.

La misa comenzará a las 10 de la mañana, aunque las actividades destinadas a recibir a los fieles se iniciarán durante la jornada anterior.

Cómo será la llegada del Papa

Está previsto que León XIV llegue a Luján durante la mañana del miércoles 11, luego de cumplir otras actividades de su agenda oficial.

Antes de encabezar la celebración religiosa, el Pontífice recorrerá aproximadamente dos kilómetros a bordo del papamóvil por la avenida Nuestra Señora de Luján, lo que permitirá que miles de personas puedan saludarlo.

El altar principal estará ubicado en el sector de la Plaza Belgrano, frente a la Basílica, mientras que en distintos espacios se instalarán pantallas gigantes para facilitar el seguimiento de la ceremonia.

Cuándo comenzarán los cortes de tránsito

El operativo de seguridad y ordenamiento vehicular tendrá distintas etapas.

Los primeros cortes y restricciones comenzarán el viernes 6 de noviembre, mientras que el martes 10, a partir del mediodía, se implementará un cierre general de los accesos vehiculares al sector urbano alcanzado por el operativo.

Por ese motivo, las autoridades recomiendan organizar el viaje con suficiente anticipación, especialmente a quienes se trasladen desde localidades del interior de la provincia de Buenos Aires.

Dónde podrán ubicarse los peregrinos

El sector inmediato a la Basílica contará con espacios de acceso restringido mediante invitación.

Sin embargo, quienes no dispongan de una invitación podrán permanecer en los sectores habilitados para el público, que comenzarán a recibir asistentes el martes 10 de noviembre desde las 16 horas.

Estos espacios se ocuparán por orden de llegada y dispondrán de pantallas gigantes para que los presentes puedan seguir la celebración.

La inscripción general para asistir a la misa es gratuita y recomendada, aunque no obligatoria. Es importante distinguir esa inscripción de las invitaciones necesarias para determinados sectores reservados.

Estacionamientos y caminatas de hasta 8,5 kilómetros

Para quienes lleguen en vehículos particulares o micros, se dispondrán siete accesos desde las rutas que conducen a Luján, con sectores de estacionamiento especialmente organizados.

Desde esos puntos, los asistentes deberán continuar caminando hasta las zonas habilitadas para participar de la celebración.

Las distancias previstas oscilarán entre 3 y 8,5 kilómetros, dependiendo del acceso utilizado.

También se contempla el refuerzo de las frecuencias del ferrocarril Sarmiento, como alternativa para quienes prefieran utilizar el transporte público.

Qué se podrá llevar y cuáles serán los elementos prohibidos

Las autoridades establecieron recomendaciones para facilitar los controles de seguridad y evitar inconvenientes durante el ingreso.

Se permitirá llevar una mochila de hasta 15 litros, que podrá contener agua, alimentos, protector solar, abrigo y elementos de protección frente a posibles lluvias.

También estará permitido llevar reposeras, mientras que no se autorizará el ingreso con envases de vidrio, bebidas alcohólicas, mascotas, carpas ni sombrillas.

Puestos de asistencia e hidratación

Debido a la magnitud de la convocatoria y a las distancias que deberán recorrer numerosos peregrinos, se instalará un dispositivo especial de acompañamiento.

Habrá 51 puestos de cuidado y 34 puntos de hidratación, distribuidos estratégicamente a lo largo de los recorridos previstos.

Los asistentes podrán identificar al personal voluntario por sus remeras amarillas.

Vigilia y festival desde el martes 10

La jornada previa a la misa también tendrá actividades especiales.

El martes 10 de noviembre, desde las 18 horas, el Parque San Martín será escenario de una vigilia y un festival, destinado especialmente a quienes lleguen anticipadamente a Luján.

La propuesta buscará acompañar la espera con expresiones artísticas, musicales y religiosas.

Una visita que quedará en la historia

La presencia de León XIV tendrá un profundo significado para la comunidad católica argentina. La ciudad de Luján volverá a convertirse en el centro de una celebración religiosa de alcance nacional, tal como ocurrió con la histórica visita de Juan Pablo II en junio de 1982.

Para miles de familias bonaerenses, la jornada representará una oportunidad excepcional de participar de una misa presidida por el máximo representante de la Iglesia católica.

El miércoles 11 de noviembre será, además, feriado provincial en Buenos Aires, una medida destinada a facilitar la participación de la población y contribuir a la organización del acontecimiento.

Con una convocatoria que podría superar el millón de personas, Luján se prepara para vivir una jornada que promete quedar grabada en la historia religiosa de la Argentina.