Multas de tránsito en Provincia: ya se pueden consultar por WhatsApp ingresando la patente o el DNI

Por Denisse Helman
Infracciones pba cambios multas 2026

Si querés saber si tenés infracciones pendientes o necesitás sacar un cupón de pago sin perder tiempo en filas ni páginas lentas, la Provincia lanzó una solución directa desde el celular.

A través del nuevo Asistente Virtual de Infracciones BA, los conductores bonaerenses ya pueden verificar el estado de sus vehículos y gestionar actas de forma gratuita y con disponibilidad permanente.

Disponibilidad las 24 horas y gestión por DNI o patente

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Transporte provincial, permite realizar gestiones los 365 días del año sin restricciones de horario.

Nuevo control laboral en provincia: exigirán una declaración jurada mensual de sueldos y jornadas desde 2027
Mirá también:

Nuevo control laboral en Provincia: exigirán una declaración jurada mensual de sueldos y jornadas desde 2027

Para iniciar el trámite en la línea oficial de WhatsApp Business, solo se requiere ingresar el número de DNI del titular o la patente del vehículo.

El sistema desplegará de inmediato el historial de actas registradas y la opción de emitir el cupón de pago al instante.

Integración con el sistema SACIT y alcance de las respuestas

La herramienta digital opera conectada directamente al Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito (SACIT).

Vtv vencida en provincia: la multa de noviembre puede superar los $2 millones
Mirá también:

VTV vencida en Provincia: la multa de noviembre puede superar los $2 millones

Esta plataforma reúne la base de datos oficial con todas las actas labradas, la situación procesal de los expedientes y los radares o cinemómetros autorizados.

Desde el Gobierno bonaerense aclararon que las respuestas emitidas son de carácter estrictamente informativo y no alteran los plazos administrativos ni el derecho a realizar descargos.

Protocolo de seguridad e información sensible protegida

Para evitar estafas virtuales y resguardar a los usuarios, la norma establece que el chatbot cuenta con la verificación oficial de Meta.

  • Datos solicitados: únicamente se pedirá la patente o el DNI del usuario (el correo electrónico es optativo para recibir el comprobante).
  • Información protegida: el sistema nunca solicitará claves bancarias, contraseñas, códigos de verificación ni datos de tarjetas.
  • Protección de datos: la información se procesa bajo el marco de la Ley Nacional 25.326 y se aloja en servidores del Estado provincial.

Aumento de multas y actualización de los valores vigentes

La puesta en marcha del asistente coincide con el reciente ajuste bimestral del 2,58% en el valor de las Unidades Fijas (UF) en todo el territorio provincial.

Con este nuevo esquema tarifario, faltas graves como circular sin VTV obligatoria, cruzar un semáforo en rojo o conducir sin casco sufrieron incrementos en sus montos mínimos y máximos.

Feriados sin bancos: las 7 opciones del banco provincia para operar y retirar efectivo sin ir a la sucursal
Mirá también:

Feriados sin bancos: las 7 opciones del Banco Provincia para operar y retirar efectivo sin ir a la sucursal

El uso del canal de WhatsApp permite a los automovilistas acceder al beneficio de pago voluntario con descuento antes del vencimiento de las actas.

ETIQUETAS
Compartir este artículo

Más leídas hoy

Copyright © 2013-2026 INFOZONA. Registro DNDA: 72022808 - Editor responsable: Pablo J. Rodriguez - Edición Nº 4.704 - 08 de noviembre de 2026 - Afiliado a ADEPA - Calle 41 Nº 990 - La Plata - Correo: [email protected] - Todos los derechos reservados.