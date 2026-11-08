Multas de tránsito en Provincia: ya se pueden consultar por WhatsApp ingresando la patente o el DNI

Si querés saber si tenés infracciones pendientes o necesitás sacar un cupón de pago sin perder tiempo en filas ni páginas lentas, la Provincia lanzó una solución directa desde el celular.

A través del nuevo Asistente Virtual de Infracciones BA, los conductores bonaerenses ya pueden verificar el estado de sus vehículos y gestionar actas de forma gratuita y con disponibilidad permanente.

Disponibilidad las 24 horas y gestión por DNI o patente

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Transporte provincial, permite realizar gestiones los 365 días del año sin restricciones de horario.

Para iniciar el trámite en la línea oficial de WhatsApp Business, solo se requiere ingresar el número de DNI del titular o la patente del vehículo.

El sistema desplegará de inmediato el historial de actas registradas y la opción de emitir el cupón de pago al instante.

Integración con el sistema SACIT y alcance de las respuestas

La herramienta digital opera conectada directamente al Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito (SACIT).

Esta plataforma reúne la base de datos oficial con todas las actas labradas, la situación procesal de los expedientes y los radares o cinemómetros autorizados.

Desde el Gobierno bonaerense aclararon que las respuestas emitidas son de carácter estrictamente informativo y no alteran los plazos administrativos ni el derecho a realizar descargos.

Protocolo de seguridad e información sensible protegida

Para evitar estafas virtuales y resguardar a los usuarios, la norma establece que el chatbot cuenta con la verificación oficial de Meta.

Datos solicitados: únicamente se pedirá la patente o el DNI del usuario (el correo electrónico es optativo para recibir el comprobante).

únicamente se pedirá la (el correo electrónico es optativo para recibir el comprobante). Información protegida: el sistema nunca solicitará claves bancarias, contraseñas, códigos de verificación ni datos de tarjetas .

el sistema . Protección de datos: la información se procesa bajo el marco de la Ley Nacional 25.326 y se aloja en servidores del Estado provincial.

Aumento de multas y actualización de los valores vigentes

La puesta en marcha del asistente coincide con el reciente ajuste bimestral del 2,58% en el valor de las Unidades Fijas (UF) en todo el territorio provincial.

Con este nuevo esquema tarifario, faltas graves como circular sin VTV obligatoria, cruzar un semáforo en rojo o conducir sin casco sufrieron incrementos en sus montos mínimos y máximos.

El uso del canal de WhatsApp permite a los automovilistas acceder al beneficio de pago voluntario con descuento antes del vencimiento de las actas.