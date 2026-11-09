Paritarias bonaerenses: por qué el 3% de noviembre no se calcula sobre octubre

El aumento salarial de noviembre para docentes y trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires tiene un detalle que puede generar confusión al revisar los recibos: el 3% de este mes no se calcula sobre el sueldo ya incrementado en octubre. Los dos tramos del último acuerdo paritario utilizan la misma referencia salarial.

La precisión surge del acuerdo comunicado por el Gobierno bonaerense el 19 de octubre, que estableció una mejora del 6% escalonada en octubre y noviembre para los docentes y los agentes comprendidos en la Ley 10.430.

Cómo se aplica el aumento de octubre y noviembre

La Provincia informó que el acuerdo contempla 3% en octubre y otro 3% en noviembre, ambos sobre los salarios de septiembre de 2026. Por eso no corresponde interpretar automáticamente el segundo tramo como un 3% acumulativo sobre la remuneración ya aumentada.

Para visualizarlo, si un componente salarial utilizado como base fuera de $500.000 en septiembre, cada tramo del 3% representaría $15.000 sobre esa referencia. En ese ejemplo simplificado, el incremento conjunto sería de $30.000 respecto de la base, no un porcentaje calculado sucesivamente sobre el mes anterior.

El cálculo real del recibo puede diferir según el cargo, la antigüedad, los adicionales, la situación de revista y los conceptos alcanzados por el acuerdo. Por eso el ejemplo no debe tomarse como una escala salarial oficial para todos los trabajadores.

Qué trabajadores están incluidos

El comunicado provincial menciona expresamente a docentes y personal de la Ley 10.430. Otros sectores del empleo público bonaerense pueden tener negociaciones y liquidaciones específicas; no corresponde extrapolarles automáticamente este mismo esquema.

En el sector educativo, además del aumento, la negociación incluyó cuestiones administrativas y laborales, como avances en el Boletín Digital, el régimen académico del nivel secundario y las licencias parentales.

Cuándo vuelven las paritarias bonaerenses

El acuerdo incluye un compromiso de reapertura de las negociaciones en diciembre de 2026. Eso no significa que ya exista un nuevo porcentaje confirmado para el último mes del año: cualquier mejora adicional dependerá de lo que se resuelva en la próxima mesa salarial.

La referencia para el esquema vigente es el comunicado oficial del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que detalla los dos tramos y su base de cálculo.