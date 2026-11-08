Nuevo control laboral en Provincia: exigirán una declaración jurada mensual de sueldos y jornadas desde 2027

A través de la Resolución N° 260/2026 del Ministerio de Trabajo bonaerense, se oficializó la creación del sistema Formulario Único de Trabajo y Unificación de Recursos Operativos (F.U.T.U.R.O.), un esquema digital para fiscalizar salarios y horarios.
La medida establece que los empleadores deberán presentar una declaración jurada mensual con información detallada de su plantilla de trabajadores.
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Fechas de implementación y alcance para los empleadores
El nuevo régimen comenzará con un período de prueba antes de transformarse en una exigencia legal indispensable:
- Fase voluntaria: los empleadores podrán empezar a utilizar la plataforma desde diciembre de 2026.
- Fase obligatoria: la presentación mensual será exigible a partir de enero de 2027.
- Sujetos alcanzados: empresas con domicilio legal o fiscal en la jurisdicción, firmas con establecimientos en la Provincia y quienes empleen personal que desarrolle tareas dentro del territorio.
- Canal de gestión: las presentaciones se realizarán de forma totalmente gratuita a través del Portal de Trabajo.
Información detallada: recibos, sueldos y control de jornadas
La declaración jurada requerirá que los empleadores carguen documentación respaldatoria mes a mes:
- Detalle salarial: se deberá informar el período de liquidación, el monto total abonado y el desglose de conceptos remunerativos, no remunerativos e importes netos.
- Comprobantes obligatorios: adjuntar los recibos de sueldo firmados y las constancias bancarias de acreditación de haberes de todo el personal.
- Jornada y descansos: declarar el método utilizado para auditar el cumplimiento del horario y presentar acuerdos de horas extras, bancos de horas o francos compensatorios.
Objetivos de la medida e inspecciones virtuales previas
La cartera laboral utilizará los datos declarados para cruzar información en tiempo real y planificar los operativos de fiscalización:
- Detección de irregularidades: buscará verificar el pago en término, evitar abonar sueldos de forma parcial y controlar los descansos mínimos obligatorios.
- Auditorías a distancia: la información recopilada permitirá avanzar en auditorías virtuales antes de enviar inspectores presenciales a los locales o fábricas.
- Integración de sistemas: el esquema funcionará de manera unificada con el Sistema de Trabajo Digital Bonaerense (SITRADIB) y el domicilio electrónico.
Sanciones previstas y multas por incumplimiento o falsedad
El incumplimiento de este nuevo régimen dará lugar a severas penalidades administrativas:
- Infracciones sancionadas: la falta de presentación en término, la omisión de datos o la carga de información falsa en el sistema.
- Marco regulatorio: las penalidades se aplicarán bajo los parámetros de la Ley provincial N° 10.149 y las pautas del Pacto Federal del Trabajo.
- Vía procesal: las infracciones detectadas habilitarán sumarios administrativos y posibles multas económicas según la gravedad de la falta.