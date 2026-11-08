Nuevo control laboral en Provincia: exigirán una declaración jurada mensual de sueldos y jornadas desde 2027

A través de la Resolución N° 260/2026 del Ministerio de Trabajo bonaerense, se oficializó la creación del sistema Formulario Único de Trabajo y Unificación de Recursos Operativos (F.U.T.U.R.O.), un esquema digital para fiscalizar salarios y horarios.

La medida establece que los empleadores deberán presentar una declaración jurada mensual con información detallada de su plantilla de trabajadores.

Fechas de implementación y alcance para los empleadores

El nuevo régimen comenzará con un período de prueba antes de transformarse en una exigencia legal indispensable:

Fase voluntaria: los empleadores podrán empezar a utilizar la plataforma desde diciembre de 2026 .

los empleadores podrán empezar a utilizar la plataforma desde . Fase obligatoria: la presentación mensual será exigible a partir de enero de 2027 .

la presentación mensual será . Sujetos alcanzados: empresas con domicilio legal o fiscal en la jurisdicción, firmas con establecimientos en la Provincia y quienes empleen personal que desarrolle tareas dentro del territorio.

empresas con domicilio legal o fiscal en la jurisdicción, firmas con establecimientos en la Provincia y quienes empleen personal que desarrolle tareas dentro del territorio. Canal de gestión: las presentaciones se realizarán de forma totalmente gratuita a través del Portal de Trabajo.

Información detallada: recibos, sueldos y control de jornadas

La declaración jurada requerirá que los empleadores carguen documentación respaldatoria mes a mes:

Detalle salarial: se deberá informar el período de liquidación, el monto total abonado y el desglose de conceptos remunerativos, no remunerativos e importes netos .

se deberá informar el período de liquidación, el monto total abonado y el desglose de . Comprobantes obligatorios: adjuntar los recibos de sueldo firmados y las constancias bancarias de acreditación de haberes de todo el personal.

adjuntar los de acreditación de haberes de todo el personal. Jornada y descansos: declarar el método utilizado para auditar el cumplimiento del horario y presentar acuerdos de horas extras, bancos de horas o francos compensatorios.

Objetivos de la medida e inspecciones virtuales previas

La cartera laboral utilizará los datos declarados para cruzar información en tiempo real y planificar los operativos de fiscalización:

Detección de irregularidades: buscará verificar el pago en término, evitar abonar sueldos de forma parcial y controlar los descansos mínimos obligatorios.

buscará verificar el pago en término, y controlar los descansos mínimos obligatorios. Auditorías a distancia: la información recopilada permitirá avanzar en auditorías virtuales antes de enviar inspectores presenciales a los locales o fábricas.

la información recopilada permitirá antes de enviar inspectores presenciales a los locales o fábricas. Integración de sistemas: el esquema funcionará de manera unificada con el Sistema de Trabajo Digital Bonaerense (SITRADIB) y el domicilio electrónico.

Sanciones previstas y multas por incumplimiento o falsedad

El incumplimiento de este nuevo régimen dará lugar a severas penalidades administrativas: