Nuevo control laboral en Provincia: exigirán una declaración jurada mensual de sueldos y jornadas desde 2027

Por Denisse Helman
Personas revisan y firman documentos durante una reunión laboral
Imagen ilustrativa. La discusión por la formalización del empleo volvió al centro de la agenda.

A través de la Resolución N° 260/2026 del Ministerio de Trabajo bonaerense, se oficializó la creación del sistema Formulario Único de Trabajo y Unificación de Recursos Operativos (F.U.T.U.R.O.), un esquema digital para fiscalizar salarios y horarios.

La medida establece que los empleadores deberán presentar una declaración jurada mensual con información detallada de su plantilla de trabajadores.

Multas de tránsito en provincia: ya se pueden consultar por whatsapp ingresando la patente o el dni
Mirá también:

Multas de tránsito en Provincia: ya se pueden consultar por WhatsApp ingresando la patente o el DNI

Fechas de implementación y alcance para los empleadores

El nuevo régimen comenzará con un período de prueba antes de transformarse en una exigencia legal indispensable:

  • Fase voluntaria: los empleadores podrán empezar a utilizar la plataforma desde diciembre de 2026.
  • Fase obligatoria: la presentación mensual será exigible a partir de enero de 2027.
  • Sujetos alcanzados: empresas con domicilio legal o fiscal en la jurisdicción, firmas con establecimientos en la Provincia y quienes empleen personal que desarrolle tareas dentro del territorio.
  • Canal de gestión: las presentaciones se realizarán de forma totalmente gratuita a través del Portal de Trabajo.

Información detallada: recibos, sueldos y control de jornadas

La declaración jurada requerirá que los empleadores carguen documentación respaldatoria mes a mes:

  • Detalle salarial: se deberá informar el período de liquidación, el monto total abonado y el desglose de conceptos remunerativos, no remunerativos e importes netos.
  • Comprobantes obligatorios: adjuntar los recibos de sueldo firmados y las constancias bancarias de acreditación de haberes de todo el personal.
  • Jornada y descansos: declarar el método utilizado para auditar el cumplimiento del horario y presentar acuerdos de horas extras, bancos de horas o francos compensatorios.

Objetivos de la medida e inspecciones virtuales previas

La cartera laboral utilizará los datos declarados para cruzar información en tiempo real y planificar los operativos de fiscalización:

  • Detección de irregularidades: buscará verificar el pago en término, evitar abonar sueldos de forma parcial y controlar los descansos mínimos obligatorios.
  • Auditorías a distancia: la información recopilada permitirá avanzar en auditorías virtuales antes de enviar inspectores presenciales a los locales o fábricas.
  • Integración de sistemas: el esquema funcionará de manera unificada con el Sistema de Trabajo Digital Bonaerense (SITRADIB) y el domicilio electrónico.

Sanciones previstas y multas por incumplimiento o falsedad

El incumplimiento de este nuevo régimen dará lugar a severas penalidades administrativas:

Vtv vencida en provincia: la multa de noviembre puede superar los $2 millones
Mirá también:

VTV vencida en Provincia: la multa de noviembre puede superar los $2 millones
  • Infracciones sancionadas: la falta de presentación en término, la omisión de datos o la carga de información falsa en el sistema.
  • Marco regulatorio: las penalidades se aplicarán bajo los parámetros de la Ley provincial N° 10.149 y las pautas del Pacto Federal del Trabajo.
  • Vía procesal: las infracciones detectadas habilitarán sumarios administrativos y posibles multas económicas según la gravedad de la falta.
ETIQUETAS
Compartir este artículo

Más leídas hoy

Copyright © 2013-2026 INFOZONA. Registro DNDA: 72022808 - Editor responsable: Pablo J. Rodriguez - Edición Nº 4.704 - 08 de noviembre de 2026 - Afiliado a ADEPA - Calle 41 Nº 990 - La Plata - Correo: [email protected] - Todos los derechos reservados.