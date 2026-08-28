Jubilados podrán viajar gratis en el subte con el dni: quiénes acceden y cuándo empieza

Viajar en subte sin pagar será mucho más sencillo para miles de jubilados. La Legislatura porteña aprobó un cambio que permitirá usar el DNI para acceder al beneficio, eliminando buena parte de los trámites digitales y certificados que hasta ahora complicaban la gestión.

La gratuidad ya existía, pero el nuevo sistema modifica de manera importante la forma de obtenerla y utilizarla. Hay, además, un requisito económico clave y una condición de domicilio que determina quiénes podrán aprovechar el pase.

Jubilados podrán viajar gratis en el subte usando el DNI

La Legislatura de CABA aprobó este jueves 27 de agosto la modificación de la Ley 6.817, que garantiza el boleto gratuito para jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Con el nuevo mecanismo, una vez que la persona sea incorporada al sistema, podrá pasar su DNI directamente por el molinete para ingresar al subte sin pagar.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, resumió el objetivo de la reforma al señalar que los beneficiarios se darán de alta y luego podrán utilizar directamente el documento para viajar. La iniciativa fue impulsada por la legisladora Graciela Ocaña y tramitó bajo el expediente 1665-D-2026.

El texto de la iniciativa puede consultarse en el sitio oficial de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Cuál es el requisito para tener el subte gratis

No todos los jubilados podrán incorporarse automáticamente al beneficio. La normativa mantiene tres condiciones principales:

Ser jubilado, pensionado o retirado de las Fuerzas Armadas o de Seguridad .

. Tener domicilio en CABA .

. Percibir ingresos de hasta 2,5 jubilaciones mínimas.

Este último requisito es especialmente importante. La jubilación mínima vigente durante agosto de 2026 es de $419.775,93, según la Resolución 232/2026 de ANSES. Por lo tanto, tomando el valor actual, el límite de ingresos equivale aproximadamente a $1.049.440 mensuales.

Ese importe irá modificándose cada vez que ANSES actualice el haber mínimo.

La norma original que creó la gratuidad puede consultarse directamente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

El trámite será mucho más sencillo

Hasta ahora, acceder al pase implicaba realizar una gestión mediante Trámites a Distancia (TAD), contar con usuario miBA y presentar distinta documentación.

Entre los requisitos se encontraban la certificación negativa de ANSES, documentación de ARCA, recibos de haberes y una declaración jurada de ingresos. El esquema también utiliza actualmente BUEPP, la billetera virtual del Banco Ciudad.

La reforma busca eliminar ese circuito para quienes tienen dificultades con las herramientas digitales.

Una vez implementado el nuevo sistema, el trámite podrá realizarse en las sedes comunales de CABA presentando solamente el DNI y el recibo de haberes. Después de verificar que se cumplen los requisitos, el documento quedará habilitado para acceder al beneficio.

¿Desde cuándo se podrá pasar el DNI por el molinete?

El cambio no comienza a funcionar de manera inmediata después de la votación.

Primero debe producirse la promulgación de la ley. A partir de ese momento, el Poder Ejecutivo porteño tendrá un plazo máximo de 60 días corridos para reglamentarla y definir el funcionamiento operativo del nuevo mecanismo.

Hasta que esa implementación se complete, continúa vigente el procedimiento actual para solicitar el boleto gratuito.

La Ciudad mantiene una página específica donde pueden consultarse las condiciones y el trámite vigente para el boleto gratuito de jubilados y pensionados.

El beneficio permite viajar todos los días y a cualquier hora

Otra diferencia importante frente a otras franquicias de transporte es que este pase no tiene restricciones horarias.

Los jubilados incorporados pueden viajar gratuitamente por todas las líneas del subte, todos los días de la semana y en cualquier horario. La Ciudad también informó anteriormente que el beneficio alcanza al Premetro.

El ahorro puede ser significativo: durante agosto, el boleto inicial del subte para una SUBE registrada cuesta $1.684 por viaje, según el cuadro tarifario oficial.

Para una persona que utiliza frecuentemente la red, la gratuidad puede representar varios miles de pesos menos de gasto cada mes.

¿Pueden acceder los jubilados de la Provincia de Buenos Aires?

Este punto es fundamental: el pase gratuito especial está dirigido a quienes tengan domicilio establecido en CABA.

Por lo tanto, un jubilado que vive en la Provincia de Buenos Aires no accede a esta gratuidad porteña únicamente por ser jubilado, aunque viaje habitualmente hacia la Ciudad.

De todas maneras, existen otros beneficios nacionales de transporte.

Los jubilados y pensionados pueden acceder a la Tarifa Social Federal, que contempla un descuento del 55% en servicios alcanzados por el sistema. Para obtenerla es necesario tener la SUBE registrada y gestionar el atributo correspondiente mediante Mi ANSES.

El trámite oficial y las condiciones pueden consultarse en el sitio de SUBE y la Tarifa Social Federal.

Además, quienes cobran el haber mínimo pueden viajar gratuitamente en determinados servicios ferroviarios metropolitanos durante franjas horarias específicas, presentando DNI y recibo de haberes. Para trenes de larga distancia, los jubilados y pensionados tienen un 40% de descuento.

Más de 5.000 jubilados ya consiguieron el pase

La gratuidad del subte comenzó a implementarse durante 2025. Entre septiembre de ese año y abril de 2026, 5.267 personas mayores tramitaron el pase en las comunas porteñas, según datos oficiales.

La simplificación aprobada ahora busca ampliar considerablemente ese universo, especialmente entre quienes habían quedado afuera por las dificultades para completar trámites digitales.

El cambio central será justamente ese: menos documentación, posibilidad de hacer la gestión presencial y el DNI convertido en la llave para atravesar el molinete sin pagar.

Ahora resta la promulgación y reglamentación. Cuando el nuevo sistema quede operativo, los jubilados que cumplan con las condiciones podrán gestionar el beneficio con un procedimiento mucho más sencillo que el vigente hasta ahora.