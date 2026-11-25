La última semana de noviembre concentra dos fechas importantes para los jubilados y pensionados de la provincia de Buenos Aires. Mientras comienza la liquidación de los haberes del mes, el Instituto de Previsión Social (IPS) difundió una novedad que conviene tener en cuenta si tenés previsto realizar un trámite.

El calendario de fin de mes coincide con una fecha especial para los trabajadores previsionales bonaerenses. Por eso, quienes necesiten presentar documentación, consultar una liquidación o iniciar una gestión deberán organizar con anticipación su visita al organismo.

Qué pasa con la atención del IPS este lunes

En un comunicado difundido el 24 de noviembre, el organismo informó que el lunes 30 de noviembre de 2026 habrá asueto administrativo por el día de sus trabajadores y trabajadoras, en el marco del 78° aniversario de la creación del Instituto.

La medida comprende tanto las dependencias centrales como los Centros de Atención Previsional (CAP) del interior bonaerense. Por lo tanto, ese día no habrá atención presencial en esas oficinas.

Según lo informado por el IPS, la actividad habitual se retomará el martes 1° de diciembre. No se trata de un feriado general para toda la Provincia, sino de una disposición que afecta a las dependencias del organismo previsional.

Qué ocurre con el pago de jubilaciones y pensiones de noviembre

La coincidencia del asueto con el cierre del mes puede generar dudas entre las personas que tienen asignado el lunes como fecha de cobro. Sin embargo, el calendario de acreditaciones que figura en el sitio oficial mantiene la distribución en dos jornadas.

Fecha Beneficiarios Viernes 27 de noviembre Jubilaciones y pensiones con DNI terminado en 0, 1, 2 y 3; pensiones sociales no contributivas, todas las terminaciones. Lunes 30 de noviembre Jubilaciones y pensiones con DNI terminado en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

El cierre de las oficinas no equivale a una modificación automática de las fechas de depósito. Al momento de esta publicación, el cronograma oficial de pagos sigue indicando el lunes 30 para el segundo grupo de beneficiarios.

El Instituto también estableció el 23 de diciembre como vencimiento para el cobro por ventanilla. Esta fecha corresponde a los haberes de noviembre y no debe confundirse con el cronograma del próximo mes.

Qué trámites podés consultar sin ir a una oficina

El IPS dispone de herramientas digitales para gestiones previsionales. Antes de trasladarte a una dependencia, podés ingresar al portal oficial y verificar si el trámite que necesitás está disponible de forma remota.

Entre las opciones que ofrece el sitio se encuentran la consulta de expedientes, los recibos de haberes y el acceso a trámites en línea, donde es posible iniciar determinadas solicitudes, incorporar documentación o revisar su avance.

Si tu gestión requiere atención presencial, el organismo recomienda verificar el centro habilitado y reunir la documentación solicitada. El listado oficial de Centros de Atención Previsional permite consultar la dirección y los datos de contacto de cada sede.

Qué tener en cuenta antes de diciembre

La próxima liquidación genera especial interés por el segundo medio aguinaldo del año. Para quienes esperan ese ingreso, resulta importante distinguir los depósitos de noviembre del calendario de diciembre, que debe consultarse cuando el Instituto difunda la información correspondiente.

Ver también: Aguinaldo del IPS en diciembre: qué se sabe de la fecha y cómo calcular el cobro.

Si cobrás una jubilación o pensión bonaerense y tenés que resolver una gestión presencial antes de fin de mes, podés organizarla para el jueves 26 o viernes 27, según la disponibilidad de turnos, o esperar a la reapertura del martes 1° de diciembre.