Para miles de jubilados y pensionados bonaerenses, diciembre representa uno de los meses más esperados del calendario previsional. Además del haber mensual, el Instituto de Previsión Social (IPS) debe liquidar la segunda cuota del sueldo anual complementario, conocido como medio aguinaldo. Pero una cuestión todavía requiere especial atención: el calendario exacto de 2026.

La diferencia con los pagos de ANSES es importante. Quienes se jubilaron por el régimen provincial tienen sus propias reglas y cronogramas, y no corresponde aplicarles automáticamente las fechas nacionales que circulan en redes sociales.

Los antecedentes oficiales muestran que el IPS ha abonado el aguinaldo en una jornada distinta a la de los haberes de diciembre. Por eso conviene mirar los dos conceptos por separado antes de calcular cuánto dinero ingresará a la cuenta a fin de año.

Cuándo podría pagarse el aguinaldo del IPS en diciembre de 2026

Al 18 de noviembre todavía no encontramos un cronograma oficial de diciembre de 2026 publicado por el IPS. No es correcto presentar como confirmada una fecha que el organismo aún no difundió.

Hay antecedentes que sirven para comprender la modalidad habitual, aunque no permiten asegurar que se repita. En diciembre de 2025, el organismo informó el pago del medio aguinaldo para el lunes 22 de diciembre; en 2024, lo fijó para el jueves 19 de diciembre. En ambos casos la fecha surgió de comunicados específicos del IPS.

Esto permite anticipar que habrá que prestar atención a una comunicación oficial durante las próximas semanas, pero no equivale a establecer una fecha de depósito para este año. Tampoco sería correcto tomar el 19 o el 22 como una fecha ya aprobada para 2026.

¿El aguinaldo se deposita junto con la jubilación?

No necesariamente. En el cronograma de diciembre de 2025, el IPS comunicó el pago del medio aguinaldo en una fecha y los haberes mensuales en otras dos jornadas posteriores. En 2024 también se anunciaron por separado.

Para quien organiza gastos de fiestas, medicamentos o servicios, esa diferencia es práctica: dos conceptos que corresponden al mismo mes pueden acreditarse en días diferentes. Además, el momento en que una transferencia aparece en una cuenta bancaria puede variar según la operatoria comunicada por el organismo.

El dato válido para 2026 será el que figure en el próximo calendario publicado por el Instituto, no el de ejercicios anteriores ni una fecha atribuida genéricamente a todos los jubilados argentinos.

Cómo calcular el medio aguinaldo de un jubilado bonaerense

El IPS identifica este pago como SAC proporcional. El monto individual depende del haber y de la situación previsional de cada beneficiario; no existe un importe fijo de aguinaldo igual para todas las jubilaciones y pensiones provinciales.

Como orientación general, el medio aguinaldo representa la mitad de la remuneración o haber computable de referencia correspondiente al semestre, con las particularidades del régimen y la proporcionalidad aplicable cuando no se percibió la prestación durante todo el período. El cálculo definitivo corresponde al organismo.

Por ejemplo, una referencia computable hipotética de $800.000 daría un medio aguinaldo orientativo de $400.000, antes de considerar cualquier ajuste o retención que corresponda. Es un ejemplo matemático, no una escala oficial ni una promesa de cobro.

Quienes tuvieron altas recientes, modificaciones del beneficio, retroactivos o conceptos extraordinarios deben prestar especial atención al recibo. No todos los importes depositados en una cuenta necesariamente forman parte de la base utilizada para el SAC.

Qué pasa con las pensiones sociales no contributivas del IPS

El Instituto también publica instrucciones para las pensiones sociales no contributivas. En su comunicado de diciembre de 2025, informó que esas prestaciones percibían el medio aguinaldo y los haberes de diciembre en la misma jornada, a diferencia del calendario de jubilaciones y pensiones contributivas.

Se trata de un antecedente, no de la confirmación de que en 2026 se repetirá exactamente el mismo esquema. Por eso es indispensable identificar qué prestación se cobra y revisar el cronograma que corresponda.

Dónde consultar la fecha y el recibo sin confundir IPS con ANSES

La fuente de referencia es el calendario de pagos oficial del IPS. El organismo también ofrece acceso al recibo de haberes, consultas de expedientes y trámites en línea desde su sitio institucional.

Antes de tomar una decisión financiera basada en el aguinaldo, conviene verificar tres datos: la fecha específica del SAC, la fecha del haber mensual y el importe neto que figura en la liquidación. Si el cronograma aún no aparece, significa que todavía falta la comunicación oficial, no que se haya suspendido el pago.

Ver también: Docentes jubilados: cómo influyen los aumentos y los regímenes en diciembre.