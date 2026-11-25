A través de la Disposición 351/2026, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) implementó una boleta desdoblada que separa el pago del CENAT de las multas firmes.

Sin embargo, el desbloqueo informático a nivel nacional no garantiza automáticamente que puedas avanzar sin saldar deudas en tu comuna. A continuación, te explicamos cómo funciona la nueva boleta electrónica, por qué deciden los Concejos Deliberantes y qué pasa hoy en los municipios bonaerenses.

Cómo funciona la nueva boleta desdoblada de la ANSV

El organismo nacional oficializó un nuevo modelo de Boleta de Pago Electrónica que pone fin a la unificación histórica entre el arancel nacional del trámite y las deudas por infracciones:

Pago independiente del CENAT: El Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT) sigue siendo obligatorio para iniciar cualquier gestión de Licencia Nacional de Conducir , pero ahora se abona en una factura separada.

El sigue siendo obligatorio para iniciar cualquier gestión de , pero ahora se abona en una factura separada. Comprobante aparte para multas: Las infracciones firmes, que antes aparecían en la misma boleta y bloqueaban el inicio del expediente, pasan a liquidarse en un comprobante distinto.

¿Se borran las deudas o sigue vigente el reclamo por infracciones?

Desde la ANSV aclararon que la separación de boletas no implica una condonación ni elimina las faltas registradas.

Las infracciones siguen vigentes en el sistema y pueden ser reclamadas judicial o administrativamente por la jurisdicción que las emitió; lo único que se modificó es el bloqueo automático en la plataforma nacional.

Por qué en la provincia de Buenos Aires define cada municipio

El punto determinante para los conductores bonaerenses es la autonomía comunal, ya que la disposición nacional no suprime por sí misma el requisito de libre deuda local.

Cada distrito, a través de su Concejo Deliberante, conserva la potestad de mantener la exigencia de no adeudar multas o de modificar su ordenanza para habilitar la renovación abonando únicamente el CENAT.

Qué pasa en el conurbano

En la práctica, la adhesión avanza con lentitud en los municipios bonaerenses, donde admiten que el libre deuda funciona como una de las principales herramientas de recaudación y cobrabilidad.

En ciudades como La Plata, por ejemplo, todavía no se instrumentó la boleta desdoblada y al trámite se suman además el CEPAT y las tasas comunales, por lo que se recomienda consultar previamente en cada centro emisor qué criterio rige antes de iniciar la gestión.