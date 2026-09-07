Freno a la baja de imputabilidad en provincia: la Justicia ordenó suspender la nueva ley

Si querías saber cómo afectará la nueva legislación a los menores en conflicto con la ley, un fallo judicial acaba de frenar su aplicación en el territorio bonaerense.

La jueza Marta Elba Pascual, a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, resolvió suspender de forma preventiva la implementación del Régimen Penal Juvenil.

El hábeas corpus que frenó la baja de la edad de imputabilidad

La resolución judicial hizo lugar a una presentación colectiva realizada por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de adolescentes privados de la libertad.

El fallo se conoce a pocas horas de que el Gobierno reglamentara la Ley 27.801, la cual había entrado en vigencia el pasado 5 de septiembre fijando la imputabilidad desde los 14 años.

Advertencias por hacinamiento y crisis en los centros de detención

La magistrada argumentó que las instituciones actuales carecen de la infraestructura y el personal necesario para absorber la nueva población carcelaria juvenil.

Pascual advirtió que la norma provocará un aumento severo de menores detenidos, lo que inevitablemente incrementará los niveles de inseguridad, hacinamiento y violencia en los establecimientos.

Convocatoria a audiencia clave para el 16 de septiembre

La Justicia fijó una audiencia presencial para el próximo 16 de septiembre a las 10:00 horas, donde los ministerios provinciales deberán rendir cuentas.

Las carteras de Seguridad, Justicia y el área de Niñez deberán explicar qué planes y plazos tienen contemplados para dar cumplimiento a la normativa.

Topes de penas y sanciones alternativas que fija la Ley 27.801

El cuerpo normativo aprobado por el Congreso establece un límite máximo de 15 años de prisión para menores y prohíbe de forma taxativa las condenas perpetuas.

Asimismo, contempla el uso de tobilleras de monitoreo electrónico y fija penas alternativas —como tareas comunitarias o amonestaciones— para delitos con escalas menores a los tres años.