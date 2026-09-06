Fútbol libre river vs independiente rivadavia: cómo ver el partido en vivo

La búsqueda de Fútbol Libre River vs Independiente Rivadavia EN VIVO empezará a concentrar la atención durante la tarde del domingo. El Millonario recibe en el Monumental a uno de los equipos de mejor campaña del año y necesita ganar para volver a acercarse a los puestos importantes del Torneo Clausura.

En Argentina, el encuentro será transmitido por TNT Sports y podrá verse online mediante los proveedores que tengan activo el Pack Fútbol. Quienes se encuentren en Estados Unidos también tienen una alternativa oficial que actualmente anuncia prueba gratuita para determinadas cuentas.

El choque encuentra además a River frente al líder de la tabla anual, por lo que los tres puntos tienen impacto tanto en la Zona B como en la carrera por las copas internacionales de 2027.

Fútbol Libre River vs Independiente Rivadavia: hora y canal

River e Independiente Rivadavia se enfrentarán el domingo 6 de septiembre desde las 19:15 en el estadio Monumental.

Dato Información Partido River vs Independiente Rivadavia Hora 19:15 TV TNT Sports Estadio Monumental Árbitro Nicolás Ramírez VAR Hernán Mastrángelo

Los datos del encuentro están incluidos en la programación oficial de AFA.

Cómo ver River vs Independiente Rivadavia online

TNT Sports forma parte del Pack Fútbol. Si el adicional ya está contratado, el partido puede verse desde los dispositivos habilitados por cada operador.

Flow, DGO, Telecentro y otros servicios permiten acceder a las señales premium según el plan contratado. En todos los casos conviene iniciar sesión previamente y comprobar que TNT Sports aparezca habilitado antes del comienzo del encuentro.

Si tenés dudas sobre qué necesitás contratar, esta guía explica qué incluye el Pack Fútbol y cómo acceder a ESPN Premium y TNT Sports.

Cómo verlo con prueba gratis si estás en Estados Unidos

Fubo tiene cargado oficialmente River Plate vs Independiente Rivadavia dentro de su catálogo para Estados Unidos y anuncia actualmente la posibilidad de iniciar una prueba gratuita.

La promoción depende de la elegibilidad de cada cuenta y puede modificarse, por lo que conviene comprobar las condiciones antes de confirmar el registro.

La ficha puede consultarse en River vs Independiente Rivadavia en Fubo.

La transmisión de Fubo corresponde a su mercado habilitado y no reemplaza automáticamente el Pack Fútbol en Argentina.

Pelota Libre, Roja Directa y Pirlo TV: qué conviene saber antes de entrar

Además de Fútbol Libre, durante cada partido de River aumentan las búsquedas de Pelota Libre, Roja Directa, Pirlo TV y otras plataformas similares.

Actualmente existen muchos sitios que utilizan esos nombres sin identificar claramente quién los administra. Algunos obligan al usuario a atravesar varias ventanas de publicidad o descargar aplicaciones antes de intentar acceder a una señal.

No es recomendable instalar APK desconocidos, extensiones de navegador o entregar datos de tarjetas para supuestos accesos gratuitos.

Las alternativas disponibles se pueden comparar en la guía de Fútbol Libre y opciones legales para ver partidos online.

¿Puede una VPN servir para ver River desde otro país?

Una VPN es una herramienta útil para privacidad y seguridad, especialmente al viajar, pero no garantiza que una plataforma deportiva permita ver un contenido que tiene derechos limitados a determinada región.

Algunos servicios pueden comprobar otros datos de la cuenta o restringir conexiones VPN. La recomendación es revisar qué empresa posee los derechos en el país donde se encuentra el usuario y utilizar esa plataforma.

River necesita ganar para recuperar terreno

El equipo dirigido interinamente por Leonardo Ponzio viene de vencer 3-2 a Banfield y consiguió así un triunfo necesario después de un comienzo complicado en el Clausura.

Antes de esta fecha, River suma 7 puntos y aparece 11° en la Zona B. Independiente Rivadavia tiene 11 y se encuentra sexto.

Equipo Puntos Clausura Posición Zona B Independiente Rivadavia 11 6° River 7 11°

La situación se vuelve todavía más interesante al mirar la tabla anual. Independiente Rivadavia llega como líder con 45 puntos, mientras que River tiene 36 y necesita recuperar terreno para entrar en la pelea directa por la clasificación a la Copa Libertadores.

Probables formaciones de River e Independiente Rivadavia

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alex Vigo, Leonard Costa, Iván Villalba, Leonel Bucca; Tomás Bottari, José Florentín; Gonzalo Ríos, Matías Fernández, Fabrizio Sartori; Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

River intentará sostener la sociedad ofensiva entre Thiago Almada, Ángel Correa y Driussi, mientras que la Lepra mendocina llega después de derrotar 3-1 a Racing.

El encuentro comenzará a las 19:15 y tendrá transmisión de TNT Sports para Argentina.