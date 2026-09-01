Scioli vuelve a escena: ¿será el candidato libertario a gobernador bonaerense en 2027?

El escenario político de la provincia de Buenos Aires comenzó a moverse con fuerza de cara a las elecciones de 2027 y un nombre inesperado vuelve a ocupar un lugar central: Daniel Scioli aparece entre las principales alternativas que analiza el sector de Karina Milei para representar a La Libertad Avanza en la pelea por la Gobernación bonaerense.

De acuerdo con distintas versiones surgidas del armado libertario, la secretaria general de la Presidencia y principal responsable de la construcción territorial de La Libertad Avanza evalúa al actual secretario de Turismo, Ambiente y Deportes como una figura competitiva para intentar conquistar el distrito electoral más importante del país.

Scioli posee una característica que lo diferencia de buena parte de los dirigentes libertarios: ya gobernó la provincia de Buenos Aires durante ocho años, entre 2007 y 2015. Su elevado nivel de conocimiento público, su experiencia electoral y los vínculos políticos construidos durante décadas aparecen entre los elementos valorados por quienes impulsan su nombre.

La posibilidad resulta particularmente llamativa por la extensa trayectoria de Scioli dentro del peronismo. Fue vicepresidente de Néstor Kirchner, gobernador bonaerense por el Frente para la Victoria y candidato presidencial de ese espacio en 2015, cuando perdió el balotaje frente a Mauricio Macri. Años después se incorporó al gobierno de Javier Milei y actualmente forma parte de la administración libertaria.

En el entorno de Karina Milei consideran además que ese pasado podría convertirse en una herramienta electoral: Scioli podría intentar captar sectores moderados y votantes provenientes del peronismo que actualmente se encuentran alejados de su conducción tradicional.

Sin embargo, la candidatura está lejos de encontrarse resuelta. Dentro de La Libertad Avanza también aparecen otros nombres de peso para suceder a Axel Kicillof. Entre ellos se encuentran Diego Santilli y Sebastián Pareja, dos dirigentes con fuerte protagonismo dentro del armado bonaerense. Algunas versiones incluso ubican actualmente a Santilli con ventaja en esa competencia interna.

La estrategia forma parte de un objetivo mucho más amplio encabezado por Karina Milei: fortalecer la estructura territorial libertaria en los 135 municipios y llegar a 2027 con posibilidades concretas de disputar una provincia históricamente determinante para el peronismo. Durante las últimas semanas, la conducción nacional de LLA comenzó a intensificar reuniones con legisladores y referentes bonaerenses para ordenar el espacio y comenzar a delinear la estrategia electoral.

De confirmarse finalmente la alternativa Scioli, se produciría una de las paradojas políticas más llamativas de los últimos años: quien gobernó Buenos Aires durante ocho años representando al kirchnerismo podría regresar a una elección provincial, esta vez encabezando la boleta del espacio político de Javier Milei.

Por ahora no existe una definición oficial y la discusión recién comienza. Pero el nombre de Daniel Scioli ya volvió a instalarse en la carrera por la Gobernación bonaerense y aparece en el tablero que analiza el sector de Karina Milei rumbo a una elección que promete convertirse en una de las principales batallas políticas de 2027.