Emiten alerta por fuertes tormentas, ráfagas y posible granizo

El tiempo comenzará a cambiar de manera significativa en amplios sectores de la provincia de Buenos Aires. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente para este jueves 3 de septiembre una alerta amarilla por tormentas, ante el avance de un frente frío que provocará condiciones de marcada inestabilidad durante las próximas horas.

De acuerdo con el organismo, las áreas alcanzadas podrán ser afectadas por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo. Los acumulados de precipitación previstos se ubican entre 20 y 50 milímetros, aunque esas cifras podrían superarse de manera puntual.

La advertencia comprende principalmente sectores del centro, sur y sudeste bonaerense..

El deterioro de las condiciones estará asociado al desplazamiento de un frente frío, con tormentas avanzando progresivamente sobre territorio bonaerense. Tras su paso, comenzará a intensificarse el viento del sudoeste y se producirá un descenso de las temperaturas, anticipando un escenario considerablemente más frío hacia el próximo fin de semana.

Ante este panorama, se recomienda a la población mantenerse informada sobre las actualizaciones del SMN, evitar actividades al aire libre durante las tormentas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas, mantenerse alejado de árboles y postes y extremar las precauciones al circular por rutas y caminos, especialmente ante lluvias intensas que puedan reducir rápidamente la visibilidad.

El episodio marcará así un brusco cambio de tiempo en el comienzo de septiembre, luego de jornadas con características más templadas. Las tormentas, el granizo y las fuertes ráfagas serán los principales fenómenos a seguir durante las próximas horas en buena parte del territorio bonaerense