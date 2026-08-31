Impactante choque entre dos camiones en la ruta 2: uno terminó volcado

Un impactante siniestro vial protagonizado por dos camiones se registró durante la mañana de este lunes 31 de agosto sobre la Autovía 2, en cercanías de Mar del Plata, y obligó a desplegar un importante operativo de emergencia que afecta la circulación en dirección hacia Buenos Aires.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 395, donde, por circunstancias que deberán ser establecidas, los vehículos de gran porte colisionaron violentamente. Como consecuencia del impacto, uno de los camiones terminó volcado sobre la calzada, mientras que el restante sufrió importantes daños.

La magnitud del choque provocó además que parte de las cargas transportadas quedara esparcida sobre la ruta. Entre los elementos que terminaron sobre la calzada se encontraban cebollas y troncos, conformando una escena de gran impacto para quienes transitaban por el sector.

Pese a la violencia de la colisión y al estado en el que quedaron los vehículos, afortunadamente no se registraron personas heridas.

Tras el siniestro se desplegó un amplio operativo del que participan bomberos, personal sanitario y móviles de AUBASA, cuyos agentes trabajan en la asistencia, el ordenamiento vehicular y las tareas necesarias para retirar los camiones y las cargas que quedaron sobre la ruta.

AUBASA informó que, debido al incidente vial, se produjo un corte de calzada en el kilómetro 395 de la Autovía 2 en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires. Mientras continúan las tareas, el tránsito es derivado por la banquina externa, circunstancia que puede ocasionar demoras y complicaciones.

Las causas del choque no fueron determinadas oficialmente. De acuerdo con versiones surgidas en el lugar, se investiga si un desperfecto relacionado con los neumáticos de uno de los vehículos pudo haber tenido incidencia en el episodio, aunque esta circunstancia deberá ser confirmada.

Las autoridades recomendaron a quienes circulen por ese tramo de la Autovía 2 reducir considerablemente la velocidad, respetar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar y mantener una distancia prudencial entre vehículos hasta que pueda normalizarse completamente el tránsito.