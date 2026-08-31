Reactivación económica: el plan del Gobierno para inyectar crédito y subir el piso salarial a $1.070.000

Si notás que el consumo no repunta y querés saber qué busca el equipo económico para mover la calle, el plan de reactivación ya empezó a ejecutarse.

Sin recurrir a mayor emisión ni romper el superávit fiscal, el Gobierno activó una serie de medidas financieras, cambiarias y salariales para encender la actividad en la parte final del año.

Flexibilización cambiaria y retiro del techo al dólar

El frente monetario mostró un cambio táctico en el manejo del tipo de cambio mayorista que no pasó desapercibido en el mercado:

Fin del techo artificial: el Banco Central y el Tesoro aflojaron la intervención en la zona de los $1.500 , permitiendo un deslizamiento del tipo de cambio.

el Banco Central y el Tesoro aflojaron la intervención en la zona de los , permitiendo un deslizamiento del tipo de cambio. Ajuste mensual: el dólar apunta a cerrar agosto con una suba del 1,8% , aflojando la presión que se ejercía mediante la suba de tasas de interés.

el dólar apunta a cerrar agosto con una , aflojando la presión que se ejercía mediante la suba de tasas de interés. Señales a la City: consultoras privadas destacan que el Gobierno prioriza darle mayor liquidez al mercado en pesos para acompañar el crédito.

Inyección de crédito privado: dólares e hipotecas

La estrategia central del programa consiste en convertir al sistema financiero en el motor de la inversión y la construcción:

Préstamos en divisas: se habilitó a las empresas no exportadoras a pedir créditos en dólares, lo que podría movilizar cerca de US$ 6.000 millones .

se habilitó a las empresas no exportadoras a pedir créditos en dólares, lo que podría movilizar cerca de . Fondos de la ANSES: se licitarán plazos fijos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para originar nuevos créditos hipotecarios .

se licitarán plazos fijos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para originar . Reactivación sin gasto: el sector privado bancario será el encargado de financiar la compra de bienes e inmuebles sin aportes del Tesoro.

Piso salarial de $1.070.000 para empujar el consumo

Para contrarrestar la pérdida de poder adquisitivo en los sectores de menores ingresos, se fijó una nueva pauta de negociación:

Suma fija complementaria: Trabajo y Jefatura de Gabinete buscan un piso mínimo de $1.070.000 mediante bonos o sumas no remunerativas.

Trabajo y Jefatura de Gabinete buscan un mediante bonos o sumas no remunerativas. Esquema de paritarias: se mantiene el ancla del 2% mensual para los aumentos porcentuales que se homologan oficialmente.

se mantiene el para los aumentos porcentuales que se homologan oficialmente. Alcance masivo: la medida apunta a recomponer de forma directa el ingreso disponible de millones de trabajadores.

Proyecto de Inocencia Fiscal para blanquear ahorros

El paquete económico sumó además luz verde en el ámbito legislativo para dinamizar la circulación de divisas no declaradas: