A los 79 años murió Beto Orlando, el reconocido cantante romántico nacido en Las Flores

Por Francisco Díaz
A los 79 años murió beto orlando, el reconocido cantante romántico nacido en las flores

El reconocido cantante Beto Orlando, nativo de la ciudad bonaerense de Las Flores, falleció este lunes 31 de agosto, dejando un enorme legado en la música romántica argentina y una extensa trayectoria que atravesó varias generaciones.

Su verdadero nombre era Alberto Orlando Otero y había nacido el 4 de septiembre de 1946 en Las Flores, provincia de Buenos Aires. Estaba próximo a cumplir 80 años. Durante su infancia se trasladó junto a su familia a La Plata, ciudad en la que desarrollaría buena parte de su vida personal y artística.

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Desde muy joven mostró su vocación por la música. A los 18 años integró el conjunto folklórico Los Labradores, aunque posteriormente se inclinó definitivamente por la canción romántica. Más tarde formó parte de Los 4 Soles, agrupación con la que comenzó su carrera discográfica en 1971 y alcanzó una importante popularidad.

Uno de los grandes éxitos de aquella etapa fue “Dios del Olvido”, que obtuvo un Disco de Oro. Posteriormente inició su carrera como solista y consolidó una trayectoria que lo llevó a recorrer escenarios de Argentina y otros países de habla hispana.

Entre las canciones que quedaron asociadas para siempre a su voz se encuentran “Dios del Olvido”, “No me des tu adiós mi amor”, “Veinticinco rosas”, “Tú eres mi destino”, “Himno al amor” y “Ahora vivo de recuerdos”, entre muchas otras.

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La muerte de Beto Orlando, uno de los grandes representantes de la canción melódica argentina, genera profundo pesar entre sus seguidores y en el ambiente artístico. Particularmente, su partida tiene una significación especial para Las Flores, la ciudad bonaerense que lo vio nacer y desde donde comenzó la historia de una de las voces románticas más recordadas del país.

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