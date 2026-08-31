Tres motociclistas heridos tras un impactante accidente en la ruta 2, cerca de chascomús

Tres motociclistas resultaron lesionados, aunque afortunadamente ninguno de ellos corre riesgo de vida, como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido durante el anochecer del domingo 30 de agosto en laAutovía 2, a la altura del kilómetro 113, en jurisdicción del partido de Chascomús.

Según informó el periodista local Sergio “Tony” Peralta, el siniestro se produjo en momentos en que la Ruta 2 registraba un intenso movimiento vehicular en dirección hacia la Ciudad de Buenos Aires, coincidiendo con el regreso de numerosos viajeros luego del último fin de semana de agosto, que se caracterizó por presentar condiciones climáticas muy agradables.

De acuerdo con la información disponible, el episodio consistió en una colisión por alcance protagonizada por un Renault Logan de color negro, conducido por un hombre, y dos motocicletas, una RZ 650 y una Yamaha R6. Los tres vehículos circulaban en el mismo sentido, por la mano descendente de la autovía.

En una de las motocicletas viajaba además una mujer como acompañante. Como consecuencia del impacto, los conductores de ambas motos y la acompañante sufrieron lesiones de distinta consideración y debieron ser asistidos por los servicios de emergencia.

Los tres fueron trasladados en ambulancias hasta el Hospital Municipal “San Vicente de Paul” de Chascomús, donde recibieron atención médica. Tras ser evaluados, se constató que presentaban diferentes tipos de lesiones, aunque ninguno se encontraba en riesgo de vida.

A raíz del accidente intervino personal del Destacamento de Policía Vial Chascomús, que dio intervención a la UFIJ N° 10 con asiento en esa ciudad. Las actuaciones fueron iniciadas bajo la carátula de “Lesiones culposas”.

Fuente: informe del periodista Sergio “Tony” Peralta.