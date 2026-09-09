Provincia cambió el calendario escolar: quiénes no tendrán clases el 21 de septiembre

La Provincia de Buenos Aires modificó recientemente el Calendario Escolar 2026 y el cambio impacta de lleno en una de las fechas que más consultas genera entre estudiantes y familias durante septiembre. La novedad se conoció a pocos días de una jornada tradicionalmente asociada con el Día del Estudiante.

La actualización no afecta de la misma manera a todo el sistema educativo bonaerense. El alcance depende del nivel y de la modalidad, por lo que habrá familias con hijos que tendrán actividad normal y otras que sumarán una jornada sin clases.

El cambio se incorpora a un mes que ya tiene otras fechas educativas importantes. Para ordenar todo el cronograma, INFOZONA preparó una guía con los días sin clases de septiembre en Provincia de Buenos Aires y el detalle según cada nivel.

Qué cambió en el calendario escolar de Provincia para el 21 de septiembre

La Dirección General de Cultura y Educación rectificó el Calendario Escolar 2026 mediante la Resolución RESOC-2026-4499-GDEBA-DGCYE. La modificación fue comunicada a las instituciones educativas durante los primeros días de septiembre y vuelve a establecer un asueto para determinados niveles y modalidades el lunes 21 de septiembre.

El 21 de septiembre tendrá un alcance diferente según el nivel educativo. Foto: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

La medida alcanza a estudiantes de Nivel Secundario y Nivel Superior. También comprende a Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores, Formación Profesional y a los Centros de Formación Integral de Educación Especial.

En cambio, Inicial y Primaria mantienen actividad. Esa diferencia es central para entender la resolución: el 21 de septiembre no se transforma en un día sin clases para todo el sistema bonaerense.

Nivel o modalidad Lunes 21 de septiembre Inicial Hay clases Primaria Hay clases Secundaria No hay clases Superior No hay clases Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores No hay clases Formación Profesional No hay clases CFI de Educación Especial No hay clases

Por qué el cambio genera tanta atención entre las familias

El 21 de septiembre cae lunes en 2026. Para los alumnos alcanzados por el asueto, la decisión permite unir sábado 19, domingo 20 y lunes 21, formando una pausa de tres días antes de retomar la actividad el martes 22.

Esto también explica por qué la consulta sobre el Día del Estudiante creció en los últimos días. INFOZONA tiene el detalle específico sobre quiénes no tienen clases el 21 de septiembre y si la fecha es feriado.

La clave es no confundir el asueto educativo con un feriado nacional. El 21 de septiembre no es un feriado general para trabajadores, bancos o comercios. La medida pertenece al calendario escolar y su alcance está limitado a los niveles y modalidades definidos por la Provincia.

Qué pasa con el viernes 11 y el jueves 17 de septiembre

El cambio del 21 se suma a otras dos fechas que aparecen muy cerca en el calendario. El viernes 11 de septiembre, por el Día de la Maestra y el Maestro, existe asueto escolar y no hay clases en los establecimientos alcanzados por el calendario bonaerense.

El jueves 17, en cambio, se celebra el Día del Profesor, pero la actividad educativa se mantiene normalmente. Es una conmemoración que no establece por sí sola una suspensión general de clases.

Por eso, septiembre termina presentando tres situaciones distintas: una jornada sin clases de alcance general dentro del calendario escolar, otra con actividad normal y una tercera cuyo efecto depende del nivel educativo.

Dónde consultar el calendario escolar actualizado

La referencia oficial es el Calendario Escolar de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, donde se publican los anexos correspondientes al ciclo lectivo.

Además, la rectificación fue comunicada el 4 de septiembre a través de los canales institucionales de las jefaturas y secretarías educativas. Por eso, para el lunes 21 conviene mirar específicamente el nivel al que pertenece cada estudiante y no asumir que el asueto alcanza a todas las escuelas.

Salvo una disposición local o excepcional, Inicial y Primaria tendrán clases el 21, mientras que Secundaria, Superior y las modalidades incluidas en la resolución tendrán asueto.