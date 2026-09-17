La provincia reglamentó la nueva ley de asistencia a personas en situación de calle con refugios, dni gratis y atención móvil

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires puso en marcha un nuevo esquema de asistencia integral para personas en situación de calle o en riesgo habitacional. La reglamentación busca garantizar refugio continuo, contención médica y herramientas de inserción laboral en todo el territorio bonaerense

Red Provincial de Centros de Integración Abiertos Todo el Año

Este 17 de septiembre de 2026, se confirmó la creación de la Red Provincial de Centros de Integración Social. A diferencia de los paradores tradicionales, estos espacios tendrán acceso voluntario e irrestricto y funcionarán de manera continua durante los 365 días del año.

En estos establecimientos se ofrecerá alojamiento, alimentos, higiene y atención primaria de salud. Además, se dictarán talleres terapéuticos y espacios de capacitación laboral para promover una salida habitacional definitiva.

DNI Gratuito y Referencia Postal para Trámites

Uno de los ejes más destacados es el derecho al acceso gratuito a la documentación de identidad. En coordinación con el Registro de las Personas, se gestionarán partidas de nacimiento y DNI sin costo.

Asimismo, la ley exige que no se podrá denegar atención médica o social a nadie por no portar DNI. Para facilitar la inclusión en programas estatales, se creará una referencia administrativa postal que permitirá a los beneficiarios recibir correspondencia oficial.

Línea Gratuita y Servicio Móvil de Atención Social

El nuevo esquema establece un Sistema Provincial de Atención Telefónica permanente y sin cargo, en articulación directa con cada municipio para canalizar denuncias y pedidos de auxilio.

A su vez, se pondrá en marcha un Servicio Móvil de Atención Social integrado por operadores profesionales. Este equipo recorrerá la vía pública para repartir alimento, abrigo y contención, interviniendo en emergencias antes de recurrir a cualquier uso coercitivo de la fuerza pública.

Derogación de la Norma de 2009 y la Autoridad de Aplicación

La resolución actual deroga en su totalidad a la antigua Ley 13.956, que regía de manera limitada desde el año 2009. La nueva estructura estará bajo la gestión de la Dirección de Atención a Familias en Situación de Calle.

Este organismo coordinará sus labores mediante una Comisión Interministerial que involucra a las áreas de Salud, Hábitat, Trabajo y Mujeres, pudiendo firmar convenios de financiamiento y logística con municipios y organizaciones sociales.