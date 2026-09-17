ANSES cambia un trámite clave de la AUH: qué dejarán de presentar miles de familias

Un cambio importante empieza a simplificar uno de los trámites más conocidos por las familias que cobran la Asignación Universal por Hijo. El Gobierno dispuso que parte de la información necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos de la AUH ya no dependa, en todos los casos, de llevar documentación en papel a una oficina.

La novedad fue comunicada este jueves 17 de septiembre por el Ministerio de Capital Humano y apunta directamente al mecanismo utilizado para justificar los controles de salud y la escolaridad de los chicos. Es un dato clave porque esa acreditación está vinculada al cobro del 20% que ANSES retiene de la asignación.

El nuevo esquema no elimina los requisitos de la AUH, sino que cambia la forma en que ANSES podrá verificar que fueron cumplidos. Para una gran cantidad de titulares, el cruce se hará entre organismos públicos.

Qué cambia en el trámite de la AUH

Hasta ahora, la presentación de documentación y certificados era una parte central del procedimiento para demostrar el cumplimiento de las condiciones de salud y escolaridad. Con la medida anunciada, los datos correspondientes a chicos de 5 a 17 años serán informados directamente a ANSES.

El intercambio se realizará con información proveniente del Ministerio de Salud y de la Secretaría de Educación, mediante un sistema de cruce de datos entre organismos.

En términos prácticos, cuando la información pueda verificarse automáticamente, el titular no tendrá que acercarse a una oficina de ANSES con la certificación en papel para esos controles.

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Quiénes están alcanzados por la acreditación automática

El anuncio oficial precisa que el nuevo sistema alcanza a titulares de AUH con niños y adolescentes de entre 5 y 17 años. En esos casos, ANSES podrá recibir de manera directa la información de salud y escolaridad.

Esto significa que la familia no necesita generar por su cuenta una segunda certificación cuando los organismos públicos ya cuentan con datos suficientes para confirmar el cumplimiento.

La modificación es especialmente relevante para hogares que todos los años debían organizar turnos, formularios y presentaciones para poder recuperar el porcentaje acumulado.

Qué pasa si ANSES no puede verificar los datos

Hay una excepción importante. Capital Humano aclaró que, si el cruce automático no logra verificar la información de un titular, seguirá disponible la presentación presencial de la documentación ante ANSES, como se hacía hasta ahora.

Por eso, el cambio no implica que la documentación deje de existir para todos los casos. La diferencia es que la instancia presencial pasa a funcionar como alternativa cuando el sistema no encuentra o no puede validar los datos necesarios.

Si el cruce de información confirma salud y escolaridad, no será necesaria la certificación presencial en papel.

Si los datos no aparecen o no pueden validarse, el titular podrá presentar la documentación ante ANSES.

El requisito sigue existiendo: lo que cambia es la forma de acreditarlo.

Qué ocurre con el 20% retenido

La AUH mantiene su mecanismo habitual de liquidación: una parte se paga mensualmente y el 20% restante queda retenido hasta que se acreditan las condiciones exigidas.

Por eso, la automatización no debe interpretarse como una eliminación de la retención. Lo que busca es facilitar la comprobación de los requisitos que permiten acceder luego a ese dinero acumulado.

En septiembre, además, continúa vigente el calendario de pagos ordenado por terminación de DNI. Las fechas de cada prestación pueden consultarse en el cronograma completo de ANSES de septiembre.

Dónde consultar la medida oficial

La modificación fue informada por el Ministerio de Capital Humano este 17 de septiembre. El comunicado oficial puede consultarse en Argentina.gob.ar.

Para las familias alcanzadas, la consecuencia concreta es importante: si los datos ya están correctamente registrados y pueden cruzarse entre los organismos, habrá menos papeles y menos necesidad de trasladarse hasta una oficina para completar la acreditación anual.