Una de las celebraciones más convocantes de la Provincia vuelve este domingo: esperan 20.000 personas

Este domingo miles de bicicletas volverán a ocupar las calles en una de las postales más reconocibles de septiembre en la Provincia de Buenos Aires. La convocatoria combina familias, jóvenes, grupos de amigos y ciclistas que recorren buena parte de una ciudad costera para recibir la primavera.

La organización trabaja con una expectativa de entre 15.000 y 20.000 participantes, aunque la cifra final dependerá, como ocurre cada año, de las condiciones del tiempo. La propuesta tendrá asistencia durante el recorrido, un punto de descanso y un cierre en pleno centro.

La cita es la 66ª Caravana de la Primavera de Mar del Plata, que se realizará este domingo 20 de septiembre bajo el lema “Juntos, levantemos la mirada”.

A qué hora empieza y por dónde será el recorrido

La convocatoria comenzará a las 8:00 en la zona de Matheu y Jujuy, junto a la sede del Oratorio Juvenil Pequeño Mundo, organizador de la tradicional bicicleteada.

El recorrido de ida avanzará por Matheu, avenida Independencia, avenida Juan B. Justo y avenida de los Trabajadores hasta llegar al Centro Scout Mar del Plata, en la zona del Faro.

Allí habrá una pausa para descansar y reponer energías. Después comenzará el regreso por la costa hasta avenida Luro y el Monumento al General San Martín, donde está previsto el acto de cierre alrededor de las 16:30.

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Cuánto cuesta la inscripción y si es obligatoria

La inscripción tiene un valor de $4.000 y puede hacerse en la sede de Pequeño Mundo, en Matheu 3349. Sin embargo, hay un dato importante para quienes simplemente quieren sumarse a la bicicleteada: inscribirse no es obligatorio para participar.

El solapín pago funciona como una colaboración con la organización y permite acceder a una serie de beneficios durante la jornada:

Participación en el sorteo de una bicicleta.

Un vaso de gaseosa y un helado.

Acceso a micros de apoyo.

Asistencia del camión “Pinchazo” ante problemas con la bicicleta o cansancio.

Atención médica durante la actividad.

También se habilitó la inscripción a distancia y el retiro del solapín el mismo día de la Caravana.

Por qué esperan una convocatoria tan grande

La Caravana de la Primavera es una tradición marplatense que lleva 66 ediciones y reúne a distintas generaciones. El evento no está planteado como una competencia: el eje es recorrer la ciudad en grupo y compartir una jornada recreativa.

Desde la organización estiman una asistencia de entre 15.000 y 20.000 personas, una cifra que vuelve necesario un operativo especial de tránsito, seguridad y asistencia.

El volumen de ciclistas también explica por qué conviene planificar los movimientos por la ciudad ese domingo. El paso de la caravana tendrá incidencia sobre distintas avenidas y sectores costeros durante varias horas.

Qué conviene revisar antes de salir

Para quienes vayan a participar, una revisión básica de la bicicleta puede evitar problemas en medio del recorrido. Frenos, cubiertas, cadena y presión de los neumáticos son los puntos principales a controlar antes de salir.

También resulta recomendable llevar agua, protección solar y una prenda liviana adicional. Septiembre en la costa puede combinar sol con viento y cambios rápidos de temperatura, especialmente cerca del mar.

El uso de casco es otro elemento importante en una jornada con tanta cantidad de ciclistas circulando al mismo tiempo.

Un domingo que anticipa la llegada de la primavera

La Caravana se realizará un día antes del tradicional Día de la Primavera y del Estudiante, aunque el cambio astronómico de estación no coincidirá exactamente con el 21 de septiembre.

La fecha y hora real del equinoccio pueden consultarse en la guía sobre cuándo empieza realmente la primavera 2026.

Para Mar del Plata, en cambio, la postal del domingo será inequívoca: miles de bicicletas, familias y jóvenes recorriendo la ciudad desde temprano hasta la tarde en una celebración que ya forma parte de la identidad local.