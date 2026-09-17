Confirmado: este viernes habrá feriado local en la Provincia y algunos tendrán tres días de descanso

Este viernes 18 de septiembre no será una jornada igual para todos en la Provincia de Buenos Aires. Mientras la mayor parte del territorio tendrá actividad normal, una localidad bonaerense aparece en el calendario oficial con una fecha especial que puede extender el descanso hasta el domingo para quienes estén alcanzados.

La medida no es un feriado nacional y tampoco supone un cierre general de comercios. La clave está en una resolución del Ministerio de Gobierno bonaerense que diferencia con claridad qué ocurre con la administración pública, el Banco Provincia y los trabajadores del sector privado.

El dato cobra relevancia porque septiembre de 2026 no tiene feriados nacionales generales y cualquier jornada local que caiga viernes puede convertirse, para determinados trabajadores, en un fin de semana de tres días.

Dónde rige el feriado local este viernes 18

El anexo oficial de la Resolución 418/2026 incluye para el viernes 18 de septiembre a Loma Verde, en el partido de General Paz, por su aniversario fundacional.

La localidad tiene como fecha histórica el 18 de septiembre de 1911, cuando la estación del Ferrocarril Provincial recibió el nombre de Loma Verde. Con el paso del tiempo, ese punto ferroviario quedó ligado al origen y desarrollo del pueblo.

La celebración del aniversario suele concentrar actividades institucionales y comunitarias en la localidad. Este año, al coincidir con un viernes, el efecto sobre quienes sí tienen la jornada no laborable es mayor porque enlaza directamente con el sábado 19 y el domingo 20.

La disposición provincial puede consultarse en el Sistema de Información Normativa y Documental de la Provincia.

Ver también: No es el 21: Provincia confirmó un nuevo feriado para el jueves 24 de septiembre

Quiénes tienen el día no laborable y qué pasa con los privados

La resolución establece un alcance diferente según la actividad. Esa distinción es fundamental porque hablar de “feriado” de manera general puede llevar a pensar que todos los vecinos deben dejar de trabajar, algo que la norma no dispone.

Sector Qué establece la Provincia Administración Pública provincial Día no laborable en la localidad alcanzada Banco Provincia Jornada no laborable en la dependencia alcanzada Industria y comercio Feriado optativo Resto de actividades privadas Depende de la decisión del empleador y del régimen aplicable

En consecuencia, para parte del sector público y bancario el viernes puede sumarse al sábado y domingo. En el ámbito privado, en cambio, no corresponde asumir automáticamente que habrá descanso.

Qué pasa con las clases y los trámites

La Resolución 418/2026 regula expresamente la situación de la Administración Pública provincial, el Banco Provincia y las actividades privadas, pero no establece por sí sola una suspensión general de clases para toda la Provincia.

Las familias de Loma Verde deberían atender la comunicación específica de cada establecimiento educativo. Lo mismo vale para trámites municipales o servicios que puedan manejar cronogramas propios.

Quienes necesiten realizar una gestión presencial en una dependencia provincial o bancaria de la localidad deberían tener en cuenta la jornada antes de trasladarse.

En el resto de la Provincia será un viernes normal

La medida tiene alcance estrictamente local. En La Plata, Mar del Plata, Tandil, Bahía Blanca, el Conurbano y los demás municipios que no estén incluidos para esa fecha, el viernes 18 será laborable con normalidad.

También conviene diferenciar esta jornada de los feriados nacionales. Septiembre no tiene un descanso general para todo el país y el próximo fin de semana largo nacional llegará en octubre.

El calendario completo puede repasarse en la guía sobre cuándo es el próximo fin de semana largo y qué feriados quedan en 2026.

Para los trabajadores alcanzados en Loma Verde, en cambio, el calendario abre una excepción concreta: el viernes 18 puede convertirse en la puerta de entrada a tres días consecutivos sin actividad habitual.