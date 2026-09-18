Confirmado: cazzu dará un show gratis por la primavera en provincia y habrá festival desde temprano

El Día de la Primavera tendrá una propuesta gratuita que apunta a reunir a miles de personas durante buena parte de la jornada. La programación combina un gran escenario, artistas nacionales, talentos locales, feria de emprendimientos, gastronomía y actividades recreativas.

La figura principal será Cazzu, pero la convocatoria no se limita a su recital: la apertura está prevista varias horas antes y habrá una grilla extensa con referentes de la escena urbana y músicos emergentes.

La fecha coincide además con el lunes 21 de septiembre, una jornada que suele generar dudas por el calendario escolar. INFOZONA explicó qué niveles tienen asueto por el Día del Estudiante y cuáles mantienen clases.

El Festival Urbano de Moreno será el lunes 21 de septiembre

La octava edición del Festival Urbano de Moreno se realizará en la Plaza Dr. Buján y comenzará a las 13:00. El acceso será libre y gratuito, sin necesidad de comprar entrada.

La sede está ubicada en Justo Daract 1541, a metros de la Ruta Provincial 7. El formato está pensado para pasar varias horas en el predio: además de los recitales habrá feria de emprendimientos locales, puestos gastronómicos y propuestas recreativas.

Quiénes tocarán además de Cazzu

La grilla principal incluye a TiziShi, Doly Flackko, Lara91K, Nacho Ag y Fleivor. También habrá una fuerte participación de artistas de Moreno, que compartirán escenario con los nombres de mayor convocatoria.

Rojas

Issor

Gabros VLS

Paul L

Mael 5511

Joa1

Fongs Sebas

Vle

El cierre tendrá a Cazzu como figura central. La artista llegará a Moreno para encabezar una jornada que se extenderá desde la primera parte de la tarde y que busca convertirse en uno de los grandes festejos bonaerenses de la Primavera.

El Festival Urbano combinará música, feria, gastronomía y actividades recreativas.

Cómo llegar a Plaza Buján

Para quienes viajen en transporte público, una de las opciones es utilizar la Línea Sarmiento y bajar en las estaciones Moreno o Paso del Rey. Desde allí se puede completar el trayecto hacia la plaza.

También llegan a la zona las líneas de colectivos 57, 203, 302 y 501, con ramales que conectan distintos puntos del distrito y de la zona oeste.

Quienes vayan en auto deben tener en cuenta que una convocatoria de este tamaño puede generar tránsito intenso en los accesos y dificultades para estacionar cerca del predio. Llegar con anticipación puede evitar la mayor concentración previa a los shows centrales.

No será solamente un recital

La programación oficial incluye actividades recreativas gratuitas, una oferta gastronómica y una feria de emprendimientos. Eso cambia el formato respecto de un recital tradicional: se puede llegar durante la tarde, recorrer el predio y permanecer hasta las presentaciones principales.

Para quienes prefieran una salida más tranquila durante el fin de semana previo, también está disponible la agenda de fiestas y propuestas gastronómicas en distintas localidades bonaerenses.

La jornada del lunes 21 será, en cambio, una opción enfocada en la música urbana y en el festejo de la Primavera. La combinación de entrada gratuita, una artista de alcance nacional y actividades durante varias horas puede convertir a Plaza Buján en uno de los puntos de mayor movimiento de ese día.

Lo que conviene tener preparado antes de ir

No se anunció la necesidad de una inscripción previa para ingresar. De todos modos, para una jornada masiva conviene viajar con el celular cargado, definir de antemano el punto de encuentro si se va en grupo y prever el regreso antes de que termine el último show.

La recomendación también vale para familias con chicos: el evento es abierto y tendrá actividades para distintas edades, pero la concentración de público puede aumentar a medida que se acerque el horario de Cazzu.

El festival comienza a las 13:00 del lunes 21 de septiembre y la entrada es gratuita. La grilla confirmada permite llegar temprano y convertir el festejo de la Primavera en una jornada completa, no solamente en la espera del recital de cierre.