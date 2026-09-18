Judiciales bonaerenses: el reclamo salarial sumó un nuevo capítulo y hay otro punto que puede mejorar los ingresos

La discusión salarial de los trabajadores judiciales bonaerenses volvió a moverse en septiembre, pero esta vez el reclamo no quedó limitado al porcentaje de la próxima paritaria. La agenda incorpora un punto que puede tener impacto directo en los ingresos de quienes tienen menor antigüedad.

La Asociación Judicial Bonaerense mantiene abierto el pedido de recomposición salarial y, al mismo tiempo, busca que se complete la implementación del nuevo esquema de carrera judicial. El tema volvió a aparecer esta semana en una reunión con el presidente de la Suprema Corte provincial.

Para el sector, la cuestión es doble: recuperar salario y conseguir que mecanismos ya creados formalmente cuenten con los recursos necesarios para traducirse en el recibo.

Qué planteó la AJB en la reunión con la Suprema Corte

La departamental Avellaneda-Lanús de la AJB informó el 16 de septiembre sobre un encuentro con el presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Sergio Torres. Allí se plantearon, entre otros temas, la recomposición salarial, la cobertura de vacantes y la implementación de la Subcategoría F.

El gremio también vinculó estos reclamos con la discusión sobre autarquía financiera del Poder Judicial y una ley marco de negociación paritaria. El detalle de la reunión fue publicado por la Asociación Judicial Bonaerense.

La discusión salarial se combina con reclamos propios de la carrera judicial y el escalafón.

La Subcategoría F existe, pero todavía falta un paso clave

La Suprema Corte creó en julio la Subcategoría F para trabajadores con menos de cinco años de antigüedad. El dato importante es que su creación formal no vino acompañada, por el momento, de una asignación presupuestaria específica.

Eso la diferencia del resto del esquema de subcategorías, que ya tiene porcentajes definidos y distintos momentos de aplicación.

Subcategoría Antigüedad Porcentaje informado F Menos de 5 años Creada, todavía sin presupuesto asignado E 5 a 10 años 10% D 10 años 20% C 15 años 25% B 20 años 30% A 25 años 35% A1 Más de 30 años 40%

Para quienes recién ingresaron o todavía no alcanzan cinco años de antigüedad, la eventual financiación de la Subcategoría F es uno de los puntos a seguir porque podría incorporar un nuevo reconocimiento dentro de la carrera.

Cómo llega el sector a esta nueva discusión

Los judiciales ya atravesaron las actualizaciones salariales de mitad de año y septiembre había quedado señalado como una nueva etapa de negociación. En paralelo, la carrera judicial tuvo cambios que fueron aplicándose durante abril, mayo, junio y julio.

INFOZONA repasó ese escenario general en la nota sobre cómo llegaron docentes, estatales, judiciales y profesionales de la salud a la reapertura salarial de septiembre.

La diferencia ahora es que el reclamo judicial combina la paritaria con temas propios del Poder Judicial: vacantes, escalafón, subcategorías y presupuesto.

Qué puede cambiar en los próximos recibos

Hasta el momento no hay un nuevo porcentaje salarial oficial confirmado para septiembre. Tampoco está definido cuándo la Subcategoría F tendrá una partida que permita traducirla en una mejora concreta.

Por eso, los dos movimientos a seguir son diferentes: por un lado, la convocatoria salarial con el Poder Ejecutivo; por otro, las decisiones de la Suprema Corte y del presupuesto judicial sobre la carrera.

Si ambos procesos avanzan, el impacto en el ingreso puede venir por vías distintas. Esa es la razón por la que, para los judiciales, la discusión de septiembre no se resume solamente en esperar un nuevo porcentaje de paritaria.