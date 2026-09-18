Confirmado: este viernes vence un reintegro de $6.000 y el sábado se habilita un beneficio de $8.000

Este viernes 18 de septiembre marca un cambio importante para quienes organizan las compras según los reintegros disponibles. Una promoción que funciona durante los días hábiles llega a su última jornada de la semana, mientras que desde este sábado aparecen otros descuentos con topes más altos.

La diferencia no es menor: según el rubro, el ahorro puede llegar hasta $8.000 por persona. Pero para recibirlo no alcanza con pagar de cualquier manera y tampoco todos los comercios participan automáticamente.

Qué beneficio termina este viernes

La promoción pertenece a Cuenta DNI de Banco Provincia. Durante septiembre, los comercios de cercanía adheridos tienen un 20% de ahorro de lunes a viernes, con un tope unificado de $6.000 por semana y por persona.

Eso convierte a este viernes 18 en la última oportunidad de la semana para utilizar el beneficio. Para alcanzar el reintegro máximo de $6.000 con un descuento del 20%, el gasto acumulado debe llegar a $30.000.

Quienes quieran calcular cuánto les devolvería la billetera según el monto de compra pueden usar la calculadora de Cuenta DNI, actualizada con los beneficios vigentes de septiembre.

Ver también: Cuenta DNI septiembre 2026: todos los descuentos, días y nuevos topes de reintegro

El sábado cambian los descuentos disponibles

Con la llegada del fin de semana cambia el esquema. Los sábados y domingos de septiembre está vigente el beneficio especial para gastronomía.

Descuento: 25%.

25%. Días: sábados y domingos.

sábados y domingos. Tope: $8.000 por semana y por persona.

$8.000 por semana y por persona. Gasto para alcanzar el tope: $32.000.

Banco Provincia aclara que la promoción funciona en establecimientos adheridos y con las modalidades habilitadas dentro de la aplicación. Los pagos con QR de otras billeteras digitales no generan este reintegro.

Veterinarias y pet shops también tienen beneficio el sábado

Los sábados de septiembre existe además una promoción específica para veterinarias y pet shops adheridos. El descuento es del 30% y el tope informado por Banco Provincia es de $8.000 por sábado y por persona.

El cálculo matemático para alcanzar ese máximo es de aproximadamente $26.667 en compras alcanzadas por la promoción. El Banco advierte que el reintegro puede demorar hasta 10 días hábiles en verse reflejado en los movimientos de la cuenta.

Este beneficio no es acumulable con otras promociones vigentes del mismo rubro y requiere pagar mediante las modalidades admitidas por Cuenta DNI.

Qué conviene revisar antes de pagar

El dato más importante es confirmar que el comercio se encuentre adherido a la promoción específica. Un local puede aceptar Cuenta DNI y, aun así, no integrar determinado beneficio.

También conviene revisar el método de pago. Para estos descuentos, Banco Provincia habilita operaciones con dinero en cuenta mediante Pago QR, Link de Pago, Clave DNI y Cuenta DNI Comercios, según cada establecimiento.

La grilla completa y los comercios participantes pueden consultarse en el sitio oficial de Cuenta DNI.