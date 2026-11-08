Feriados sin bancos: las 7 opciones del banco provincia para operar y retirar efectivo sin ir a la sucursal

Frente a la proximidad de los próximos feriados y la visita del papa León XIV, la entidad recordó que sus 408 sucursales permanecerán cerradas, activando su esquema de atención digital y alternativa.

A través de sus 7 canales habilitados, los clientes podrán gestionar sus fondos las 24 horas desde el celular o en comercios cercanos.

Billetera digital y aplicaciones para operar desde el celular

La entidad bonaerense dispone de plataformas móviles gratuitas para resolver trámites habituales en pocos pasos:

Cuenta DNI: la billetera virtual que superó los 10 millones de usuarios permite realizar transferencias, pagar compras, abonar impuestos de ARCA y recargar tarjetas de transporte y celulares.

la billetera virtual que superó los 10 millones de usuarios permite realizar transferencias, pagar compras, y recargar tarjetas de transporte y celulares. BIP Móvil: la aplicación oficial permite consultar saldos, revisar resúmenes de tarjetas de crédito y abonar servicios desde cualquier dispositivo móvil.

la aplicación oficial permite consultar saldos, y abonar servicios desde cualquier dispositivo móvil. Home Banking BIP: la plataforma web completa funciona las 24 horas para gestionar inversiones, solicitar préstamos y realizar transferencias bancarias.

IA y atención automática las 24 horas

Para resolver dudas o realizar consultas operativas sin demoras, el banco mantiene activo a su asistente virtual PIA.

Esta herramienta utiliza inteligencia artificial generativa para responder inquietudes los 365 días del año a través de WhatsApp, redes sociales y la web oficial.

El servicio permite orientar a los usuarios sobre trámites, límites de extracción y funcionamiento de los canales digitales.

Límites de extracción en la red de cajeros automáticos

Quienes necesiten billetes en mano podrán utilizar la red oficial de cajeros distribuidos en todo el territorio:

Red de cajeros: la entidad cuenta con casi 2.030 unidades operativas .

la entidad cuenta con . Monto máximo diario: se puede retirar hasta $800.000 por día .

se puede retirar . Configuración de topes: el límite diario de extracción se puede modificar y administrar directamente desde el home banking.

Retiro de dinero en comercios y puntos Provincia NET

Para evitar las filas en los cajeros automáticos, existen alternativas para obtener efectivo en comercios adheridos: