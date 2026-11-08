Feriados sin bancos: las 7 opciones del banco provincia para operar y retirar efectivo sin ir a la sucursal

Frente a la proximidad de los próximos feriados y la visita del papa León XIV, la entidad recordó que sus 408 sucursales permanecerán cerradas, activando su esquema de atención digital y alternativa.
A través de sus 7 canales habilitados, los clientes podrán gestionar sus fondos las 24 horas desde el celular o en comercios cercanos.
Billetera digital y aplicaciones para operar desde el celular
La entidad bonaerense dispone de plataformas móviles gratuitas para resolver trámites habituales en pocos pasos:
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- Cuenta DNI: la billetera virtual que superó los 10 millones de usuarios permite realizar transferencias, pagar compras, abonar impuestos de ARCA y recargar tarjetas de transporte y celulares.
- BIP Móvil: la aplicación oficial permite consultar saldos, revisar resúmenes de tarjetas de crédito y abonar servicios desde cualquier dispositivo móvil.
- Home Banking BIP: la plataforma web completa funciona las 24 horas para gestionar inversiones, solicitar préstamos y realizar transferencias bancarias.
IA y atención automática las 24 horas
Para resolver dudas o realizar consultas operativas sin demoras, el banco mantiene activo a su asistente virtual PIA.
Esta herramienta utiliza inteligencia artificial generativa para responder inquietudes los 365 días del año a través de WhatsApp, redes sociales y la web oficial.
El servicio permite orientar a los usuarios sobre trámites, límites de extracción y funcionamiento de los canales digitales.
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Límites de extracción en la red de cajeros automáticos
Quienes necesiten billetes en mano podrán utilizar la red oficial de cajeros distribuidos en todo el territorio:
- Red de cajeros: la entidad cuenta con casi 2.030 unidades operativas.
- Monto máximo diario: se puede retirar hasta $800.000 por día.
- Configuración de topes: el límite diario de extracción se puede modificar y administrar directamente desde el home banking.
Retiro de dinero en comercios y puntos Provincia NET
Para evitar las filas en los cajeros automáticos, existen alternativas para obtener efectivo en comercios adheridos:
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- Extra Cash: permite retirar hasta $170.000 en efectivo al abonar compras con tarjeta de débito Visa, sin costo adicional, en más de 10.000 supermercados, farmacias y estaciones de servicio.
- Provincia NET Pagos: cuenta con 1.800 puntos de atención habilitados para pagar impuestos, servicios y tarjetas, además de extraer hasta $170.000 con tarjetas de débito de la entidad.