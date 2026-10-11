Feriado del 12 de octubre: el motivo detrás del cambio de nombre en el calendario oficial

En este fin de semana largo, hay un detalle clave en el calendario que llamó la atención de todos.

La conmemoración del lunes 12 de octubre presenta una novedad formal en las piezas oficiales del Gobierno, aunque mantiene intactos los días de descanso.

Por qué el 12 de octubre volvió a llamarse Día de la Raza

La fecha recuerda la llegada de la expedición de Cristóbal Colón a América en 1492 y fue instituida originalmente bajo ese nombre en 1917, durante el mandato de Hipólito Yrigoyen.

En 2010, mediante el Decreto 1584/2010, la gestión de Cristina Fernández de Kirchner la rebautizó como Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Sin embargo, para la edición de 2026, el calendario oficial del gobierno nacional volvió a identificar formalmente la jornada bajo su denominación histórica de Día de la Raza.

Cómo queda estructurado el fin de semana largo de tres días

El ajuste en la denominación no modifica su estatus de feriado nacional ni altera el esquema de descanso en todo el país:

Sábado 10 de octubre: Fin de semana habitual.

Fin de semana habitual. Domingo 11 de octubre: Fin de semana habitual.

Fin de semana habitual. Lunes 12 de octubre: Feriado nacional (Día de la Raza).

Feriado nacional (Día de la Raza). Martes 13 de octubre: Retorno a la actividad escolar y laboral administrativa.

Cuánto tenés que cobrar si te toca trabajar el lunes 12 de octubre

Al tratarse de un feriado nacional regulado por la Ley de Contrato de Trabajo, quienes presten servicios esa jornada tienen un tratamiento salarial especial.

Los trabajadores alcanzados deberán recibir la remuneración habitual de la jornada más una suma equivalente, cobrando el día al 100% de recargo (pago doble).

Feriado extraordinario el lunes 9 de noviembre por la visita del Papa

El calendario oficial confirmó además nuevas fechas de descanso obligatorias para los próximos meses: