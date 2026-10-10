Hallaron un cuerpo en las toninas e investigan si pertenece a uno de los kayakistas desaparecidos

Un cuerpo sin vida fue encontrado durante la mañana de este sábado 10 de octubre en una playa de Las Toninas, partido de La Costa. El hallazgo generó expectativas en torno a la búsqueda de Oscar Barbero y Félix Mendieta, los dos kayakistas desaparecidos el pasado 21 de septiembre frente a las costas de Santa Teresita.

El cuerpo fue localizado alrededor de las 8 de la mañana, a la altura de la avenida Circunvalación, según informó Radio Noticias Web. A partir de este descubrimiento, surgió la hipótesis de que pudiera tratarse de alguno de los hombres que son buscados desde hace casi tres semanas.

De acuerdo con la información difundida por el mencionado medio, fuentes vinculadas a las fuerzas de seguridad señalaron que se investiga una posible relación entre el hallazgo y la desaparición de los kayakistas. Sin embargo, hasta el momento no existe una identificación oficial que permita confirmar esa posibilidad.

Las pericias correspondientes serán fundamentales para determinar la identidad de la persona encontrada y establecer si existe alguna vinculación con Barbero o Mendieta.

El episodio representa una nueva instancia en una búsqueda que mantiene en vilo a familiares, allegados y vecinos de la región. Por el momento, las autoridades no confirmaron que el cuerpo pertenezca a alguno de los dos desaparecidos, por lo que será necesario aguardar los resultados de los estudios.