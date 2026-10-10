Comenzó el fin de semana largo con lluvias, frío y una primavera que sigue sin aparecer

El fin de semana largo de octubre comenzó este sábado 10 con condiciones meteorológicas poco favorables en buena parte de la provincia de Buenos Aires. Las lluvias, el cielo cubierto y las bajas temperaturas vuelven a ser protagonistas de una primavera que, por ahora, continúa mostrando características más propias del invierno.

El descanso se extenderá hasta el lunes 12 de octubre, feriado nacional que este año vuelve a figurar como Día de la Raza en el calendario difundido por el Gobierno nacional, aunque la legislación vigente mantiene la denominación Día del Respeto a la Diversidad Cultural. De esta manera, miles de bonaerenses podrán disfrutar de tres jornadas consecutivas de descanso, aunque el tiempo no acompañará completamente.

Durante este sábado 10, las lluvias y lloviznas afectarán distintos sectores del territorio bonaerense. La jornada estará marcada por un ambiente húmedo, cielo mayormente cubierto y temperaturas que permanecerán bajas para esta época del año.

En gran parte de la Provincia, las temperaturas máximas oscilarán entre los 12 y 17 grados, mientras que el viento del sector sur contribuirá a mantener una sensación térmica fresca. Hacia la tarde y la noche podrían registrarse mejoras temporarias, con una disminución de las precipitaciones en diferentes localidades.

El domingo 11 se perfila como la jornada más favorable del fin de semana largo. Se espera una disminución de la inestabilidad, con nubosidad variable, algunos períodos de sol y temperaturas que podrían alcanzar entre 15 y 18 grados en numerosos sectores bonaerenses. No obstante, sobre la Costa Atlántica y el sudeste provincial todavía podrían producirse chaparrones aislados.

Para el lunes 12, feriado nacional, el pronóstico anticipa nuevamente abundante nubosidad y condiciones variables, con temperaturas mínimas de entre 8 y 13 grados y máximas cercanas a los 14 y 18 grados, dependiendo de la región. La posibilidad de precipitaciones será mayor en determinados sectores, aunque no se esperan lluvias generalizadas durante toda la jornada.

En destinos turísticos como Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar y el Partido de La Costa, el panorama estará condicionado por el viento, las temperaturas frescas y la evolución de la nubosidad, factores que podrían limitar las actividades al aire libre durante parte del descanso.

Así, octubre continúa sin ofrecer el escenario primaveral que muchos bonaerenses esperan. Después de una primera semana marcada por lluvias abundantes, jornadas grises y temperaturas inferiores a las habituales, el segundo fin de semana del mes vuelve a confirmar que el calor todavía deberá esperar.

Para quienes tengan previsto viajar durante estos tres días, especialmente por las rutas provinciales 2, 11, 29, 41 y 63, se recomienda circular con precaución ante la posibilidad de calzadas mojadas, sectores con visibilidad reducida y ráfagas de viento.

En definitiva, el fin de semana largo comenzó con paraguas, abrigo y temperaturas poco primaverales. El domingo ofrecería las mejores oportunidades para realizar actividades al aire libre, mientras que el lunes mantendría condiciones frescas y variables en buena parte de la provincia de Buenos Aires.