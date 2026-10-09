A no guardar los abrigos: Viernes frío y un fin de semana largo con tiempo inestable

La primavera continúa sin mostrar su mejor cara en la provincia de Buenos Aires. Este viernes 9 de octubre comenzó con temperaturas bajas, abundante nubosidad y un ambiente que recuerda más al invierno que a la estación del año que estamos transitando. El panorama meteorológico anticipa un fin de semana largo con condiciones variables, algunas precipitaciones y una mejoría gradual hacia el lunes feriado.

En gran parte del territorio bonaerense, el viernes se presenta fresco y mayormente nublado, con temperaturas máximas moderadas y escasas posibilidades de disfrutar del sol.

La jornada comenzó con registros cercanos a los 11 grados y se esperan máximas que rondarán los 16 grados. Las condiciones serán similares en otras ciudades del centro y este provincial, donde los abrigos continúan siendo indispensables.

El sábado 10 de octubre se mantendrán las condiciones de inestabilidad en diferentes regiones de la provincia, con abundante nubosidad, probabilidad de lluvias aisladas y temperaturas que seguirán siendo relativamente bajas para esta época del año.

Para el domingo 11 se anticipa una mejoría gradual del tiempo, especialmente en sectores del centro y norte provincial, donde podrían comenzar a registrarse períodos con menor nubosidad.

Sin embargo, en algunas localidades costeras todavía persistiría cierta inestabilidad, mientras que las temperaturas experimentarían un leve ascenso, sin alcanzar valores demasiado elevados.

El lunes 12 de octubre, feriado nacional, aparece como la jornada con mejores perspectivas meteorológicas del fin de semana largo. Se espera una disminución de la nubosidad en buena parte de la provincia, menor probabilidad de precipitaciones y condiciones más favorables para quienes tengan previsto viajar, pasear o realizar actividades al aire libre.

De todas maneras, el esperado calor primaveral todavía parece hacerse esperar. Las mañanas y las noches continuarán siendo frescas, mientras que las temperaturas durante las tardes mostrarán una recuperación progresiva, aunque sin registros especialmente elevados.

Octubre avanza y la primavera sigue brillando por su ausencia en buena parte de la provincia de Buenos Aires.

Después de varios días caracterizados por lluvias, viento, cielo cubierto y temperaturas bajas, los bonaerenses deberán seguir teniendo los abrigos a mano, al menos durante buena parte de este fin de semana largo.