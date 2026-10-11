Confirmaron que el cuerpo hallado en las toninas pertenece a uno de los kayakistas desaparecidos

La búsqueda de los dos kayakistas desaparecidos en el Partido de La Costa tuvo un desenlace trágico. Este domingo 11 de octubre se confirmó que el cuerpo encontrado durante la mañana del sábado en una playa de Las Toninas pertenece a Oscar Barbero, de 64 años, quien permanecía desaparecido desde el pasado 21 de septiembre junto a Félix Mendieta, de 43 años, cuando ambos navegaban en kayak frente a las costas de Santa Teresita.

La identificación se produjo durante la madrugada de este domingo, luego de que una hija de Barbero reconociera la vestimenta y distintos objetos personales que habían sido recuperados junto al cuerpo. El reconocimiento familiar permitió vincular el hallazgo con la desaparición que había movilizado un importante operativo de búsqueda durante casi tres semanas.

El cuerpo había sido encontrado el sábado 10 de octubre, alrededor de las 9 de la mañana, en un sector de playa a la altura de la calle 4 de Las Toninas. En el lugar intervinieron efectivos policiales, personal de Prefectura Naval Argentina y agentes de Defensa Civil, quienes realizaron las primeras actuaciones y preservaron el sector para las tareas correspondientes.

Entre las pertenencias recuperadas se encontraban un llavero con referencias a Racing Club y a la Virgen de Luján, una llave de un automóvil Chery y un teléfono celular Motorola. Estos elementos resultaron fundamentales para orientar la identificación, debido a que el estado en el que se encontraba el cuerpo había dificultado su reconocimiento inicial.

La investigación quedó a cargo del fiscal Mascioli, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 1 de Mar del Tuyú, quien dispuso distintas pericias y una autopsia para determinar las circunstancias del fallecimiento.

Cabe recordar que Barbero y Mendieta desaparecieron el lunes 21 de septiembre, cuando realizaban una travesía en kayak frente a Santa Teresita. Durante aquella jornada, uno de ellos consiguió comunicarse con Prefectura para advertir que se encontraba mar adentro y tenía dificultades para regresar a tierra firme.

A partir de ese momento se desplegó una intensa búsqueda por agua, aire y tierra, con participación de distintas fuerzas y organismos de emergencia.

Mientras se aguardan los resultados de las pericias judiciales, continúa la búsqueda de Félix Mendieta, de 43 años, cuyo paradero permanece desconocido. La investigación procura establecer qué ocurrió durante aquella travesía que terminó convirtiéndose en una tragedia para las familias de ambos hombres.