Feriados del 9, 10 y 11 de noviembre: qué corresponde cobrar si trabajás en Buenos Aires

La visita del papa León XIV tendrá un calendario excepcional de feriados en la Argentina y genera dudas entre trabajadores que viven en un distrito y cumplen tareas en otro. La principal diferencia es territorial: el lunes 9 de noviembre es feriado nacional, mientras que el martes 10 corresponde a Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires y el miércoles 11 a la provincia de Buenos Aires.

Qué días son feriados en la Provincia

Para quienes trabajan en establecimientos situados en territorio bonaerense, el lunes 9 y el miércoles 11 son las fechas de referencia. El martes 10 no es un feriado general en la provincia de Buenos Aires por esta medida. En cambio, el martes sí alcanza a las jurisdicciones específicamente declaradas, como la Ciudad de Buenos Aires.

Es importante no confundir la residencia del trabajador con el lugar de prestación de tareas. Quien vive en Avellaneda pero trabaja en CABA puede tener una situación distinta de quien trabaja en Avellaneda, aunque ambos viajen todos los días por la misma zona.

Cómo se paga el trabajo durante un feriado

Para los trabajadores comprendidos por la Ley de Contrato de Trabajo, los feriados nacionales se rigen por las reglas de descanso dominical y remuneración previstas en los artículos 165 a 171. En términos generales, si se presta servicio durante un feriado nacional corresponde la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual, según las reglas de liquidación aplicables.

En actividades con convenios colectivos, turnos especiales, empleo público o regímenes particulares, el cálculo puede requerir precisiones adicionales. Por eso no es correcto prometer un monto idéntico para todos los trabajadores ni equiparar automáticamente cualquier asueto con un feriado nacional.

Qué deben revisar empleadores y trabajadores

Antes de liquidar o reclamar diferencias conviene comprobar la jurisdicción del establecimiento, el régimen laboral y la norma que declaró el feriado. El calendario especial no significa que todos los comercios estén obligados a cerrar: pueden existir actividades habilitadas que deban cumplir las reglas de remuneración correspondientes.

La normativa de la ANSV publicada en el portal oficial reproduce el alcance territorial de los feriados asociados con la visita. Para situaciones particulares, el convenio aplicable y la autoridad laboral son las referencias pertinentes.

El caso de quienes cruzan todos los días de Provincia a CABA

El calendario excepcional puede generar confusión en el AMBA. Un trabajador puede residir en un municipio bonaerense y prestar servicios en la Ciudad de Buenos Aires, o realizar el recorrido inverso. La aplicación de un feriado territorial debe analizarse en función de dónde se desarrolla la actividad y del régimen laboral correspondiente; no alcanza con mirar el domicilio del documento de identidad.

En términos prácticos, para un establecimiento bonaerense los días relevantes del decreto son el lunes 9 y el miércoles 11. Para uno ubicado en CABA, el lunes 9 y el martes 10. La situación de trabajadores con tareas en varias jurisdicciones puede requerir una evaluación específica del contrato y del convenio colectivo.

Feriado, asueto y cierre de comercios no significan lo mismo

Un feriado nacional tiene consecuencias laborales previstas por la Ley de Contrato de Trabajo. Un asueto administrativo puede limitarse a determinadas dependencias y no trasladarse automáticamente a todo el empleo privado. Tampoco la existencia de un feriado implica, por sí sola, que cada comercio deba permanecer cerrado: hay actividades que pueden funcionar bajo las condiciones legales aplicables.

La remuneración por trabajar durante un feriado debe calcularse conforme a la normativa y al convenio correspondiente. En casos particulares —personal de salud, seguridad, turnos rotativos, empleo público o tareas interjurisdiccionales— conviene consultar el recibo, la modalidad de contratación y las reglas específicas antes de estimar una cifra.

El alcance territorial de cada jornada está establecido en el Decreto 1103/2026 publicado en el Boletín Oficial. Ese documento permite comprobar qué días corresponden a cada jurisdicción sin depender de calendarios informales que mezclen Provincia y Ciudad.