ANSES: quiénes cobran el miércoles 11 y qué cambia por los feriados

El comienzo del calendario de cobros de noviembre tiene una particularidad que puede generar dudas entre jubilados, pensionados y familias que reciben asignaciones de ANSES. Los primeros depósitos no siguen las fechas originalmente previstas para el mes y, además, la actividad bancaria presencial no se normaliza el mismo día en todas las provincias.

El problema afecta especialmente a quienes consultaron un cronograma publicado antes de que se reorganizaran las jornadas de feriado por la visita del papa León XIV. En ese esquema anterior aparecían fechas que ya no coinciden con el inicio efectivo de los pagos informados para noviembre.

Para evitar confusiones, es necesario mirar la prestación, la terminación del DNI y el distrito donde se encuentra la sucursal bancaria. No siempre esas tres variables producen la misma respuesta.

Quiénes tienen fecha de cobro el miércoles 11 de noviembre

El calendario reprogramado ubica el miércoles 11 de noviembre de 2026 como la primera fecha de pago de varias prestaciones administradas por ANSES. Ese día corresponde a los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo y tienen DNI terminado en 0.

También comienzan los pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH), las asignaciones familiares del sistema SUAF y la Asignación por Embarazo (AUE) para titulares con documentos terminados en 0.

En cuanto a las Pensiones No Contributivas (PNC), el primer grupo está integrado por personas cuyos documentos terminan en 0 y 1. Esto es distinto del calendario de jubilados de la mínima: no todas las prestaciones agrupan las mismas terminaciones.

Cuándo cobran las siguientes terminaciones de documento

Para las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, los documentos terminados en 1 tienen como fecha el jueves 12, mientras que los terminados en 2, 3 y 4 figuran el viernes 13 de noviembre. Después continúa el cronograma de manera escalonada durante las jornadas siguientes.

En el caso de la AUH, SUAF y AUE, el jueves 12 corresponde al DNI terminado en 1 y el viernes 13 al terminado en 2. No se deben mezclar esas fechas con las previstas para los jubilados.

Las PNC tienen otra distribución: el jueves 12 figuran los DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y el viernes 13 los terminados en 8 y 9. Por eso la terminación del documento, por sí sola, no alcanza para identificar el día.

Qué ocurre en Provincia de Buenos Aires si el miércoles 11 todavía no abren los bancos

La situación merece una aclaración para los lectores bonaerenses. El miércoles 11 de noviembre es feriado en la Provincia de Buenos Aires por las actividades de la visita papal en Luján, de manera que las sucursales bancarias no retomarán allí la atención presencial habitual hasta el jueves 12.

Eso no implica que todos los beneficiarios de ANSES radicados en Provincia pasen automáticamente a cobrar el 12. La fecha informada para determinados grupos sigue siendo el miércoles 11: una acreditación en cuenta puede consultarse desde home banking, la aplicación bancaria o los cajeros, aunque la sucursal permanezca cerrada.

El Banco Central recuerda que durante los feriados bancarios siguen operativas las billeteras electrónicas, las tarjetas, las transferencias y los cajeros, sujetos a sus condiciones normales. Si el dinero no aparece, lo adecuado es revisar la fecha individual de pago de ANSES y consultar con la entidad.

Qué pasa con los aumentos de noviembre

Además de las fechas, los haberes y asignaciones comprendidos en la movilidad del organismo tienen una actualización informada del 1,93% para noviembre de 2026. Ese porcentaje se vincula con el índice de inflación tomado como referencia para el ajuste mensual.

El bono de hasta $70.000 anunciado para jubilados y pensionados alcanzados por el refuerzo no debe confundirse con una suba porcentual del haber. El importe final puede depender de la prestación, del nivel de ingreso y de las condiciones del complemento.

Quienes cobran la AUH también deben distinguir el valor total de la asignación de la porción mensual efectivamente acreditada y de los complementos que correspondan. Para profundizar ese punto, INFOZONA publicó cuánto se paga por Tarjeta Alimentar en noviembre y cuándo se deposita.

Cómo consultar la fecha personal de pago

La fuente definitiva para una situación individual es ANSES. Desde sus canales oficiales, incluido mi ANSES, se pueden revisar las prestaciones, la información de cobro y la cuenta asignada. Conviene ingresar desde la dirección del organismo y evitar enlaces recibidos por mensajes que soliciten contraseñas.

Si consultaste un calendario antes de los nuevos feriados, revisalo nuevamente. El cambio de comienzo de mes no significa que todas las prestaciones se hayan trasladado el mismo número de días.

Para ver el detalle completo por terminación de DNI y comparar prestaciones, podés consultar también esta guía de INFOZONA con el calendario de noviembre y los feriados.