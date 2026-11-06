ARBA: la patente vence el 12 de noviembre y todavía permite ahorrar un 10%

Los propietarios de automotores radicados en la provincia de Buenos Aires tienen una nueva fecha que conviene anotar antes de organizar los pagos de noviembre. La Agencia de Recaudación bonaerense modificó el vencimiento de una cuota del Impuesto Automotor y, junto con la prórroga, confirmó qué ocurre con el beneficio para los contribuyentes que mantienen sus obligaciones al día.

El cambio tiene relación directa con el calendario excepcional de feriados y la interrupción de la atención bancaria durante varios días consecutivos. Para quienes tenían previsto pasar por una sucursal o cancelar el impuesto con alguna de las alternativas digitales, la modificación puede evitar un pago fuera de término.

El detalle es importante porque no se trata de una prórroga general de todos los tributos provinciales. ARBA identificó cuotas concretas y estableció una fecha hasta la cual se podrá abonar con las condiciones informadas.

Cuál es el nuevo vencimiento de la patente en noviembre

La comunicación oficial de ARBA establece que la cuota 9 del Impuesto Automotor podrá pagarse hasta el jueves 12 de noviembre de 2026. Esa fecha reemplaza el vencimiento anterior y coincide con el primer día previsto para la reapertura bancaria presencial en la provincia después de la secuencia especial de feriados.

La medida también abarca la cuota 4 del Impuesto Inmobiliario Rural y la cuota 4 del Inmobiliario Complementario. Si pagás otros impuestos, no debés trasladar automáticamente este nuevo plazo a una obligación distinta. Lo correcto es revisar el calendario de cada impuesto o la boleta emitida.

El cronograma completo del Automotor, disponible en la web oficial de vencimientos, ubica además la cuota 10 para diciembre. Por eso la extensión actual no significa que el tributo anual haya terminado.

Quiénes mantienen el 10% de descuento

ARBA aclaró que quienes tengan buen cumplimiento fiscal podrán conservar una bonificación del 10% al abonar dentro del plazo extendido. El beneficio depende de que el contribuyente reúna las condiciones correspondientes; no constituye un descuento automático e incondicional para cualquier deuda.

En otras palabras, si tu situación reúne los requisitos de la Agencia y pagás la cuota dentro del nuevo vencimiento, la extensión hasta el 12 no implica perder el beneficio por estar al día. La recomendación es comprobar el importe liquidado antes de confirmar la operación.

No conviene confundir esta bonificación por cumplimiento con eventuales promociones de medios de pago, planes especiales o descuentos de otros tributos. El dato confirmado para esta cuota es el 10% anunciado por el organismo provincial.

Cómo pagar la cuota 9 sin esperar a que abran los bancos

El organismo mantiene opciones digitales de pago. Desde ARBA, en la sección “Pagá tus impuestos”, es posible consultar la deuda, abonar con tarjeta o generar un código de pago electrónico para utilizar mediante los canales admitidos.

ARBA también informó que permite utilizar Cuenta DNI para esta obligación escaneando el código QR que el organismo envía por correo electrónico, siempre que ese código esté vigente. Antes de pagar, verificá que el emisor del mensaje sea legítimo y que el importe coincida con la liquidación consultada desde los canales oficiales.

Quienes prefieran medios presenciales pueden descargar la boleta y dirigirse a entidades habilitadas o a bocas de Provincia Net Pagos. En ese caso, es esencial revisar los días de apertura debido al calendario bancario especial que afecta a Buenos Aires durante noviembre.

Qué pasa si tenías un plan de pagos de ARBA

La postergación para una cuota corriente del Automotor no debe confundirse con el tratamiento de las cuotas de un plan de regularización. ARBA también publicó una modificación de vencimientos para planes de pago que originalmente vencían el 9, 10 u 11 de noviembre.

Si estás adherido a un plan, ingresá al trámite de liquidación con el dominio del vehículo y consultá exactamente qué cuota corresponde. Las condiciones financieras de una cuota vencida pueden diferir de las de un impuesto corriente abonado en término.

La fecha a tener en cuenta para los contribuyentes alcanzados por la prórroga es jueves 12 de noviembre. Aun cuando haya varios días sin atención bancaria presencial, las opciones electrónicas permiten anticipar la cancelación y conservar el comprobante. Más contexto: cómo funciona el esquema mensual de patentes en Provincia.