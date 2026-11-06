Docentes bonaerenses: qué aumento incluye el sueldo que se acredita hoy

El calendario salarial de los docentes de la provincia de Buenos Aires tiene este viernes una fecha especialmente importante. La liquidación de octubre coincide con un acuerdo paritario reciente y con una cadena de feriados que modificó la operatoria bancaria, por lo que muchos trabajadores buscan confirmar no solo cuándo cobrarán, sino cuánto aumento corresponde encontrar.

Para entender el depósito hay que separar tres cuestiones: el mes al que pertenecen los haberes, el momento en que quedan disponibles en la cuenta y la base sobre la que se calcula la mejora salarial. No son datos equivalentes, y confundirlos puede generar una expectativa incorrecta sobre el importe final.

El cronograma anunciado para el sector educativo contempla la disponibilidad de los fondos este viernes 6 de noviembre. El impacto en cada recibo, sin embargo, depende de las características de la liquidación individual.

Qué se cobra este viernes 6 de noviembre

Los haberes que se acreditan corresponden a octubre de 2026, tanto para personal comprendido en la Dirección General de Cultura y Educación como en el ámbito de DiPrEGeP según el cronograma difundido. La disponibilidad se adelantó frente a las restricciones de atención bancaria previstas durante los días siguientes.

Como el viernes se celebra el Día del Bancario, el cobro no implica que las sucursales estén abiertas. Quienes tengan los fondos acreditados podrán verificar el movimiento desde home banking, aplicaciones bancarias o cajeros automáticos, según los servicios habituales de su entidad.

En el caso de que el depósito no figure todavía en pantalla, conviene revisar la cuenta y el canal oficial de liquidación. La fecha general no reemplaza el seguimiento de situaciones particulares, diferencias administrativas o cambios recientes de cargo.

El acuerdo paritario: 3% en octubre y otro 3% en noviembre

La Provincia oficializó el 19 de octubre un acuerdo salarial de 6% escalonado para docentes y trabajadores de la Ley 10.430. La pauta comprende un 3% correspondiente a octubre y otro 3% correspondiente a noviembre, ambos calculados sobre los salarios de septiembre.

Por ese motivo, el cobro de los haberes de octubre incorpora el primer tramo previsto en el acuerdo, mientras que la mejora atribuida a noviembre corresponde a la liquidación de ese mes. No se trata de un 6% que deba aparecer completo y de una sola vez en el depósito de hoy.

Tampoco corresponde calcular el segundo tramo multiplicando automáticamente el salario de octubre por 1,03. La referencia anunciada oficialmente son los sueldos de septiembre. La diferencia puede parecer pequeña sobre una base, pero importa para interpretar correctamente el aumento.

Por qué el monto que llega al banco puede variar

El salario docente no es una cifra única para todos. La categoría, el cargo, la antigüedad, las horas cátedra, los módulos, los suplementos y las bonificaciones influyen en la liquidación. También hay descuentos que afectan el importe neto que efectivamente se deposita.

Si un docente tiene varios cargos, reemplazos, movimientos de revista o licencias, su recibo puede mostrar conceptos diferentes de los de un compañero aun cuando ambos estén comprendidos en el mismo porcentaje de aumento. Por eso una cuenta rápida sobre el último depósito no siempre refleja el esquema real.

Para controlar la liquidación, es útil comparar el recibo de septiembre con el de octubre, identificar los conceptos alcanzados y mirar la evolución de cada ítem. Una lectura más detallada está disponible en esta nota de INFOZONA: cómo se calcula el aumento y qué revisar en el recibo docente.

Qué pasa con noviembre y la próxima negociación

El segundo tramo del 3% corresponde al período salarial de noviembre, pero la fecha de acreditación de esos haberes debe confirmarse con el cronograma de pagos posterior. Sería incorrecto dar por hecho que el dinero llegará durante este mismo mes solo porque el porcentaje está acordado.

El comunicado provincial también incluyó un compromiso de reapertura de las negociaciones en diciembre de 2026. Esa instancia permitirá discutir la evolución del poder adquisitivo, aunque no equivale a un porcentaje adicional ya aprobado.

La recomendación para este viernes es concreta: verificar si el haber de octubre está disponible, revisar el primer tramo de la mejora y conservar el recibo para comparar con la liquidación que llegará por noviembre.