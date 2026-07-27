Feriado de agosto: cuándo es el próximo fin de semana largo de tres días

Si después de las vacaciones de invierno sentís que necesitás unos días extra para desenchufarte, el calendario oficial ya tiene confirmada la fecha del próximo descanso obligatorio.

No vas a tener que esperar mucho: en agosto llega un nuevo fin de semana largo de tres días ideal para descansar o planear una pequeña escapada.

Confirmado: de cuántos días será el próximo fin de semana largo de agosto

El próximo feriado nacional corresponde al Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, fijado para el 17 de agosto.

Al tratarse de una fecha trasladable que este año cae un día lunes, la jornada no se moverá y armará un fin de semana largo del sábado 15 al lunes 17 de agosto.

El motivo histórico detrás de la jornada de descanso del 17 de agosto

Cada 17 de agosto la Argentina rinde homenaje al Padre de la Patria, líder del Ejército de los Andes y figura clave en la independencia del país y de la región.

El feriado conmemora su paso a la inmortalidad para rescatar los valores de libertad e integración sudamericana que marcaron su gesta histórica.

Los fines de semana largos que quedan en el calendario 2026

Para quienes ya están organizando sus vacaciones o descansos del segundo semestre, aún quedan varias fechas clave en la agenda oficial:

Del 10 al 12 de octubre: Fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Del 21 al 23 de noviembre: Tres días de descanso por el Día de la Soberanía Nacional.

Tres días de descanso por el Día de la Soberanía Nacional. Del 5 al 8 de diciembre: Fin de semana XXL de cuatro días, gracias al puente turístico del lunes 7 y el feriado de la Inmaculada Concepción del martes 8.

La fiesta de fin de año con un descanso extendido en diciembre

Para el cierre del año, el mes de diciembre también ofrecerá una oportunidad para tomarse un respiro prolongado durante las fiestas.

La celebración de Navidad creará un fin de semana largo del 25 al 27 de diciembre, ya que el 25 cae viernes.