Accidente en ruta 2: un conductor quedó atrapado y debió ser rescatado por los bomberos

Un violento choque entre dos automóviles se registró en las últimas horas del jueves sobre la Ruta 2, a la altura del kilómetro 66, en jurisdicción de Olmos, partido de La Plata. Ambos vehículos circulaban en sentido hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por causas que son materia de investigación, colisionaron un Mercedes-Benz CLA 200, conducido por un hombre de 63 años, y un Volkswagen Fox, al mando de otro de 49 años.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del Volkswagen quedó atrapado en el habitáculo, por lo que debió intervenir una dotación de Bomberos Voluntarios de Abasto, que logró rescatarlo utilizando herramientas de corte.

Una vez liberada la víctima, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) la trasladó a un centro asistencial con diversos traumatismos sufridos en el siniestro.

En tanto, el conductor del Mercedes-Benz también fue derivado a un establecimiento de salud tras presentar un cuadro relacionado con un problema de presión arterial.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 14 del Departamento Judicial La Plata, que inició actuaciones bajo la carátula de “lesiones culposas”.