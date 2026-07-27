Créditos hipotecarios UVA: banco por banco, cuáles son los ingresos mínimos exigidos y a cuánto se va la cuota inicial

Si tenés la duda sobre si tu sueldo te alcanza para comprar tu primera vivienda, los bancos ya fijaron los números reales para calificar: acreditar ingresos suficientes sigue siendo el mayor filtro para la clase media.

Aunque algunas entidades no imponen un piso, la cuota inicial no puede superar el 25% de los ingresos del solicitante o su grupo familiar.

Los sueldos mínimos que exigen los bancos para calificar

Para iniciar la solicitud de un crédito hipotecario UVA, las entidades bancarias solicitan los siguientes pisos salariales acreditables:

Banco Supervielle: Pide ingresos superiores a $5.000.000 .

Pide ingresos superiores a . Banco Credicoop: Exige un piso mínimo de $3.500.000 .

Exige un piso mínimo de . Banco Santander: Requiere $2.240.000 para vivienda permanente.

Requiere para vivienda permanente. BBVA: Pide al menos cuatro Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, equivalentes a $1.489.600 .

Pide al menos cuatro Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, equivalentes a . ICBC: Solicita ingresos mínimos de $1.400.000 .

Solicita ingresos mínimos de . Banco Del Sol: Establece el piso de ingreso en $1.000.000.

De cuánto es la cuota inicial para una propiedad de US$100.000

Si tomamos como referencia un préstamo a 20 años de plazo para adquirir un inmueble de US$100.000, los montos de la primera cuota varían según la tasa de interés de cada entidad:

ICBC: $828.676 (tasa del 6,9%).

(tasa del 6,9%). BBVA y Banco Ciudad: $867.281 (tasa del 7,5%).

(tasa del 7,5%). Credicoop: $900.100 (tasa del 8%).

(tasa del 8%). Banco Macro: $933.498 (tasa del 8,5%).

(tasa del 8,5%). Banco Del Sol: $967.431 (tasa del 9%).

(tasa del 9%). Galicia y Santander: $1.001.908 (tasa del 9,5%).

(tasa del 9,5%). Banco Comafi: $1.011.260 (tasa del 9,5%).

(tasa del 9,5%). Banco Patagonia: $1.015.845 (tasa del 9,7%).

(tasa del 9,7%). Brubank: $1.181.664 (tasa del 12%).

Opciones con plazos especiales de hasta 15 años

Existen bancos que financian la compra en plazos más acotados de 15 años, lo que incrementa el valor de la cuota mensual inicial:

Banco Hipotecario: $1.072.392 (tasa del 10,5%).

(tasa del 10,5%). Supervielle: $1.411.157 (tasa del 15%).

La regla del 25%: cómo calcular si tu sueldo te alcanza

Además del ingreso mínimo fijado por cada banco, la norma financiera determina que la cuota inicial no debe exceder el 25% del sueldo.

Esto significa que para pagar una cuota promedio de $1.000.000, el solicitante o la suma del grupo familiar debe demostrar ingresos netos por $4.000.000.