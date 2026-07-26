Vandalizaron el club atlético y progreso de brandsen con un escrache contra un vecino

Un hecho de vandalismo generó preocupación en la ciudad de Brandsen luego de que desconocidos realizaran pintadas durante la noche sobre la pared frontal de la cancha de básquet del Club Atlético y Progreso.

La situación fue descubierta durante la mañana de la víspera, cuando se constató la presencia de un mensaje con referencias explícitas hacia un vecino de la comunidad. La inscripción incluía el nombre de la persona y una frase de vinculada a su vida privada.

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, el hombre señalado se presentó en la institución deportiva para dialogar con sus autoridades y, posteriormente, radicó la correspondiente denuncia en la comisaría local, con el objetivo de que se investigue la autoría del hecho.

Desde el Club Atlético y Progreso repudiaron el episodio y resolvieron actuar de inmediato para eliminar el mensaje. Cerca del mediodía comenzaron las tareas de pintura sobre el muro ubicado sobre la calle Alberti, con el propósito de cubrir el escrache y restituir la pared a su estado original.

Por el momento no trascendieron datos sobre los responsables de la pintada y la investigación quedó en manos de las autoridades competentes, que buscarán determinar quiénes llevaron adelante este acto de vandalismo.