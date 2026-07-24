El niño en argentina se acelera y pone bajo vigilancia a la provincia de buenos aires

El Niño en Argentina dejó de ser una señal lejana en los modelos. El calentamiento del océano Pacífico ya tiene respuesta en la atmósfera y los últimos datos oficiales abren un escenario que podría volverse más evidente cuando termine el invierno.

Para la Provincia de Buenos Aires, la atención no está puesta solamente en cuánto puede llover. También importa dónde caerá el agua, en qué momento y sobre qué tipo de suelo. La cuenca del río Salado, el centro-este bonaerense y las zonas rurales con napas altas aparecen entre los sectores que requerirán un seguimiento más fino durante la primavera.

El Niño en Argentina ya está activo y seguirá ganando fuerza

El informe de julio del Servicio Meteorológico Nacional confirmó que las condiciones del sistema océano-atmósfera son consistentes con una fase cálida de El Niño.

La definición no surge únicamente del aumento de la temperatura del mar. El SMN también observó vientos alisios debilitados y valores negativos en el índice de Oscilación del Sur, dos señales que muestran que la atmósfera comenzó a acompañar el calentamiento del Pacífico ecuatorial.

Los modelos utilizados por el organismo argentino asignan una probabilidad cercana al 100% de que El Niño se mantenga durante julio, agosto y septiembre de 2026. La discusión, por lo tanto, ya no pasa por saber si el fenómeno llegará, sino por determinar hasta dónde puede intensificarse y cómo se traducirá en cada región del país.

La NOAA, agencia meteorológica de Estados Unidos, informó el 9 de julio que el índice semanal Niño 3.4 alcanzó una anomalía de +1,2 °C, mientras que sobre el extremo oriental del Pacífico el calentamiento llegó a +2,7 °C. Su última proyección establece un 97% de probabilidades de continuidad hasta comienzos de la primavera de 2027 en el hemisferio norte.

El dato que impulsó las versiones sobre un posible super Niño es todavía más contundente: la NOAA calculó un 81% de probabilidades de que el episodio alcance la categoría muy fuerte entre octubre y diciembre.

Sin embargo, super Niño no es una categoría oficial. Los organismos hablan de eventos débiles, moderados, fuertes o muy fuertes. Tampoco existe una relación automática entre la temperatura del Pacífico y la cantidad de lluvia que recibirá una ciudad argentina.

Qué muestran los mapas para la Provincia de Buenos Aires

El pronóstico trimestral del SMN ubica al centro y este de la Provincia de Buenos Aires dentro de una franja con mayor probabilidad de registrar precipitaciones normales o superiores a las habituales entre julio y septiembre.

Para el oeste bonaerense, la señal dominante es de lluvias dentro de los valores normales. Esa diferencia es importante: el fenómeno no impacta de manera uniforme sobre todo el territorio provincial, que presenta realidades muy distintas entre el norte, la zona núcleo, la cuenca del Salado, las sierras, el sudoeste y la Costa Atlántica.

En el Área Metropolitana, el mapa incluye tanto a los municipios bonaerenses del Conurbano como a CABA, pero no deben confundirse ambas jurisdicciones. Para este trimestre se esperan lluvias normales o algo superiores al promedio, sin que eso permita anticipar una fecha puntual de tormentas o anegamientos.

La señal más delicada puede aparecer después. Especialistas del Instituto de Clima y Agua del INTA advirtieron que una consolidación temprana de El Niño podría favorecer lluvias superiores a las normales en el centro-este bonaerense y en toda la cuenca del río Salado.

La cuenca del Salado, el área que obliga a mirar el suelo

En esa extensa región no alcanza con observar el pronóstico de lluvia. El nivel de las napas, la capacidad de los canales, el estado de los caminos rurales y la humedad acumulada en los campos pueden definir si un período lluvioso se transforma en una oportunidad productiva o en un problema.

El análisis difundido por el INTA recomienda prestar especial atención a los bajos y sectores deprimidos, donde pueden producirse encharcamientos prolongados. Para la ganadería, esto supone prever lugares altos para trasladar hacienda; para la agricultura, revisar fechas de siembra y evitar lotes con dificultades de drenaje.

No todo aumento de las precipitaciones representa una amenaza. En campos bien drenados, una primavera con buena disponibilidad de agua puede mejorar el potencial de los cultivos. El problema aparece cuando la lluvia se concentra en pocos episodios, encuentra suelos saturados o supera rápidamente la capacidad de escurrimiento.

¿Va a llover más en todas las ciudades bonaerenses?

No necesariamente. El pronóstico estacional compara el acumulado de varios meses con los valores históricos. No indica que lloverá todos los días ni permite saber dónde ocurrirá la próxima tormenta.

Dos localidades ubicadas dentro de la misma categoría pueden terminar el trimestre con resultados diferentes. Una puede recibir lluvias repartidas durante varias semanas y otra acumular gran parte del total en un solo temporal. Por eso, la presencia de El Niño no reemplaza los pronósticos de corto plazo ni las alertas meteorológicas.

Los antecedentes fuertes de 1997/98, 2009/10 y 2015/16 muestran que el centro y el este de la Argentina pueden atravesar períodos muy húmedos, pero también confirman que los impactos cambian según la época y la región.

Cuándo podrían aparecer los efectos más notorios

La vigilancia se intensificará durante la transición hacia la primavera. Es en esa etapa cuando El Niño suele ejercer una influencia más clara sobre las lluvias del centro-este argentino, aunque otros patrones atmosféricos pueden reforzar o frenar esa señal.

El próximo dato clave será el pronóstico del SMN para la primavera y la actualización de la NOAA prevista para agosto. Hasta entonces, lo confirmado es que El Niño ya está activo, se fortalecerá durante 2026 y coloca a la Provincia de Buenos Aires frente a un escenario de mayor disponibilidad de humedad, con oportunidades productivas y riesgos concretos en las zonas más vulnerables al exceso de agua.