Vecinos de balcarce se encontraron con el dibu martínez mientras trabajaban en la zona rural

El arquero de la Selección Argentina, Emiliano Martínez, volvió a demostrar su sencillez durante unos días de descanso en la zona de Mar del Plata, donde fue sorprendido por vecinos de Balcarce que tuvieron la oportunidad de compartir un momento inolvidable con el campeón del mundo.

El encuentro ocurrió en un campo ubicado en las inmediaciones de la Ruta Nacional 226, donde un grupo de balcarceños reconoció al arquero y se acercó a saludarlo. Lejos de esquivar el contacto con la gente, el “Dibu” accedió con amabilidad a sacarse fotografías, recibir abrazos y conversar con quienes se acercaron a expresarle su admiración.

Las imágenes del emotivo momento comenzaron a circular rápidamente en las redes sociales, donde los vecinos destacaron la humildad y la calidez del futbolista, pese al reconocimiento internacional que alcanzó tras consagrarse como una de las máximas figuras de la Selección Argentina.

No es la primera vez que Martínez elige la tranquilidad del campo durante sus vacaciones. En cada regreso al país suele refugiarse junto a su familia en la zona serrana cercana a Mar del Plata, donde aprovecha para descansar antes de retomar sus compromisos deportivos en Inglaterra.

Además del encuentro con vecinos de Balcarce, el arquero también recibió a pequeños hinchas en su hogar, donde compartió fotos, saludos y hasta grabó un video especial para un niño que no había podido estar presente, un gesto que volvió a reflejar la cercanía que mantiene con el público argentino.