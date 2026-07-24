Un pueblo argentino regala oro a los turistas durante las vacaciones de invierno

Un pueblo argentino que regala oro se convirtió en una de las sorpresas de estas Vacaciones de Invierno. La propuesta funciona por pocos días y permite que los turistas se lleven una muestra auténtica del metal que marcó la historia del lugar.

El destino es La Carolina, en la provincia de San Luis, una pequeña localidad serrana de origen minero. La iniciativa no consiste en entregar oro automáticamente a cada visitante: la Municipalidad realiza un sorteo diario entre quienes recorren el pueblo y cumplen un requisito sencillo.

Cuál es el pueblo argentino que regala oro y cómo participar

La promoción comenzó el sábado 18 de julio y se desarrollará durante diez jornadas consecutivas, por lo que estará vigente hasta el lunes 27 de julio de 2026. Cada día se sortea una muestra de oro de 18 quilates extraída de los arroyos de la zona.

Para participar no hace falta completar un formulario ni anotarse previamente. Los turistas deben ingresar a La Carolina, dejar el vehículo en el estacionamiento dispuesto por el sistema de Pueblo Peatonal y conservar el ticket emitido ese mismo día.

Ese comprobante funciona como número para el sorteo. Todos los tickets de la jornada entran en juego a las 17, cuando se realiza la extracción en vivo en la oficina de Informes Turísticos. La persona ganadora debe presentar el comprobante para retirar el premio.

Dato Información Localidad La Carolina, San Luis Vigencia Del 18 al 27 de julio de 2026 Horario del sorteo Todos los días a las 17 Requisito Guardar el ticket del estacionamiento del Pueblo Peatonal Premio Muestra de oro de 18 quilates

Qué clase de oro reciben los turistas

El premio tiene una particularidad que explica el interés que generó la campaña: no proviene de una joyería ni fue comprado para la ocasión. Se trata de oro extraído de los arroyos de La Carolina por pirquineros locales, que todavía conservan las técnicas artesanales vinculadas con el pasado minero.

La información oficial confirma que el metal es de 18 quilates, aunque no precisa el peso ni el valor económico de cada muestra. Por eso, el atractivo principal está tanto en el material como en su origen: cada pieza representa una parte de la historia y la identidad del pueblo.

La secretaria de Turismo local, Roxana Lucero Zavala, señaló que quienes visiten La Carolina durante más de una jornada tendrán nuevas posibilidades de participar, ya que cada día se emiten tickets distintos y se realiza un nuevo sorteo.

Dónde queda La Carolina y cómo llegar

La Carolina está ubicada en el departamento Coronel Pringles, al pie del cerro Tomolasta y a unos 80 kilómetros al norte de la ciudad de San Luis. El acceso puede realizarse por las rutas provinciales 9 y 10, ambas pavimentadas.

La localidad se encuentra a más de 1.600 metros sobre el nivel del mar y tiene alrededor de 300 habitantes. Su casco histórico fue organizado como pueblo peatonal, por lo que durante los períodos de mayor movimiento los vehículos quedan en el ingreso y la recorrida continúa a pie.

En 2023 fue reconocida por ONU Turismo dentro del programa Best Tourism Villages, que distingue destinos rurales por su patrimonio, sus recursos naturales y su modelo de desarrollo turístico. La propuesta oficial puede consultarse en la Agencia de Noticias San Luis.

Qué hacer además de participar del sorteo

La visita no se limita a esperar el premio. Uno de los paseos más buscados es la experiencia de búsqueda artesanal de oro en el río Amarillo, donde los pobladores enseñan a utilizar bateas y explican cómo trabajaban los antiguos mineros.

También se pueden recorrer antiguas minas, visitar el Museo de la Poesía Juan Crisóstomo Lafinur, caminar por el sendero Caminito de la Zorra y realizar el ascenso al cerro Tomolasta. A unos 20 kilómetros se encuentra la Gruta de Inti Huasi, uno de los sitios arqueológicos más importantes de la región.

La información turística nacional incluye además propuestas de trekking, cabalgatas, rappel y arreo de llamas. Los detalles sobre atractivos, alojamiento y gastronomía están disponibles en la guía oficial de La Carolina.

Para quienes todavía están definiendo una escapada de invierno, la fecha es clave: el último sorteo está previsto para el lunes 27 de julio. Después de esa jornada, no existe por ahora una confirmación oficial de que la campaña vaya a extenderse.